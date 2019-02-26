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Минэкономразвития cпрашивает бизнес о законопроекте по крабу

Минэкономразвития cпрашивает бизнес о законопроекте по крабу

Министерство экономического развития организовало публичные консультации по проекту закона о крабовых аукционах. Услышать мнения ведомству необходимо для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия резонансной инициативы.

Напомним, что 22 февраля завершилось публичное обсуждение законопроекта о крабовых квотах в рамках процедуры ОРВ. Разработчиком поправок выступает Минсельхоз, соисполнителем – Росрыболовство.

Законопроект предлагает установить новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределять такие лимиты планируется по итогам аукционов. Договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства по строительству объектов на территории России. Список таких объектов, согласно законопроекту, установит правительство.

Проект, размещенный на профильном портале regulation.gov.ru, вызвал активный отклик, при этом разработчик полностью учел только предложения в поддержку документа.

Однако, как стало известно Fishnews, Министерство экономического развития решило собрать мнения бизнеса в рамках публичных консультаций – возможность такой процедуры предусмотрена в рамках ОРВ.

Ведомство предложило представителям предпринимательского сообщества направить свою позицию не позднее 1 марта.

В сводном отчете Минсельхоз ссылается на то, что суда-краболовы устаревают, а новые в России не строились. Пользователи, как отмечают разработчики законопроекта, осуществляли инвестиции в «приобретение и/или переоборудование для осуществления добычи (вылова) крабов бывших в эксплуатации рыбопромысловых судов, а также по приобретению иных рыбодобывающих организаций и/или непрофильных активов». Именно на решение этой проблемы, согласно отчету, направлены предлагаемые изменения.

В рамках публичных консультаций Минэкономразвития пригласило ответить: позволит ли принятие законопроекта решить проблему. Также предпринимательскому сообществу предложили оценить положительный эффект от изменения регулирования, риски и негативные последствия для бизнеса; рассказать о более эффективных способах решения проблемы.

Собранные мнения необходимы для подготовки заключения об ОРВ, которое является обязательным к рассмотрению при выработке решения о целесообразности принятия проекта акта, заявили в Минэкономики.

Fishnews
НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
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