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Директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ провел переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Исландии в России Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Питерская выставка представит инновации из Скандинавии

Норвежские и исландские компании, принимающие участие в Seafood Expo Russia, в этом году сделают акцент на рыбоперерабатывающем оборудовании и технологиях для аквакультуры.

Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia), которая 10 июля начнет работу в Санкт-Петербурге, примет лучших специалистов отрасли. С объединенными национальными стендами на ней выступят лидеры мировой рыбной промышленности – Норвегия и Исландия.

Представители посольств обеих стран на переговорах с генеральным директором отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иваном Фетисовым подтвердили, что несмотря на традиционный для этого региона период отпусков на Seafood Expo Russia приедут ведущие исландские и норвежские производители

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ESG, для расширения присутствия исландских компаний достигнута договоренность о выездной презентации выставки. 1 марта Иван Фетисов проведет встречу с потенциальными экспонентами в столице Исландии Рейкьявике при поддержке торгового совета страны Promote Iceland. К участию в первую очередь приглашаются производители инновационного рыбоперерабатывающего оборудования и высокотехнологичных решений для аквакультуры.

С норвежской стороны ожидается участие компаний, специализирующихся на судостроении, судоремонте и производстве судового оборудования.

Скандинавские предприятия в Санкт-Петербурге можно будет увидеть как в составе объединенных национальных стендов, так и на отдельных экспозициях. В их числе эксперты инноваций в переработке Marel, производители палубного оснащения RAPP Marin, разработчики холодильных систем Optimar Ice и другие. Отдельные стенды организуют исландский судостроительный консорциум KNARR, производители высокотехнологичных орудий лова Hampidjan, изготовители пластиковой тары для хранения рыбы Saeplast.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий совместно с III Международным рыбопромышленным форумом пройдут с 10 по 12 июля на площадке конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум». Оператор мероприятия – Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ провел переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Исландии в России Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР
  • Директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ и чрезвычайный и полномочный посол Исландии в России Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР
  • Директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ
  • Торговый советник посольства Норвегии в России Фруде МУ
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