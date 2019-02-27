27 февраля 2019 года

Сенаторы поддержали закон о браконьерском флоте

Закон, упрощающий реализацию конфискованных у браконьеров судов, одобрен Советом Федерации. Изменения призваны сократить расходы государственного бюджета на содержание такого флота.

Сенаторы поддержали федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части распоряжения безвозмездно изъятыми или конфискованными судами, которые использовались при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов». Поправки исключают из сферы действия закона о приватизации суда, конфискованные в результате незаконной добычи водных биоресурсов. Госдумой закон был принят 21 февраля .

Как сообщает корреспондент Fishnews, в настоящее время Росимуществу из-за длительности процедур в рамках закона о приватизации приходится годами нести расходы по содержанию каждого такого судна. Эти затраты могут превышать выручку от реализации.

По информации ведомства, на содержание конфискованных судов ежегодно тратится из бюджета порядка 200 млн рублей, в среднем по 3 млн рублей на судно. В 2018 г. в России было конфисковано 95 судов, в 2017 г. – 85 судов, в 2016 г. – около 70. За 2018 г. удалось реализовать более 10 таких судов, выручка составила порядка 35 млн рублей.

Как отмечено в материалах на сайте Совета Федерации, внесенные изменения позволят применять более простой и быстрый механизм реализации судов, обращенных в собственность государства.

Fishnews