28 февраля 2019 года

Росрыболовство заявило о готовности к сотрудничеству с инвесторами

Для Росрыболовства важна успешная реализация проектов в рамках программы инвестиционных квот, поэтому есть стремление идти навстречу инвесторам, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в 2018 г. Федеральное агентство по рыболовству заключило с компаниями первые договоры о закреплении и предоставлении доли инвестквоты. Один из основных принципов программы: для того чтобы приступить к освоению объемов, пользователь должен сдать судно или береговой завод в эксплуатацию. При этом реализацию инвестиционных проектов контролирует специальная комиссия из представителей разных ведомств.

«Для Росрыболовства важна успешная реализация проектов в рамках программы инвестквот, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы идти навстречу инвесторам», – подчеркнули в пресс-службе ФАР, отвечая на запрос Fishnews.

Редакция обратилась в ведомство по поводу ситуации с камчатскими компаниями «Витязь-Авто» и «Укинский лиман»: как сообщалось в СМИ, пользователи представили береговые заводы, но квоты не получили. В Росрыболовстве это объяснили тем, что не было подтверждено соответствие объекта инвестиций ранее одобренному инвестпроекту.

Ранее руководство Росрыболовства уже сообщало о планах по дальнейшей настройке правовой базы по инвестиционным квотам в 2019 г.

Fishnews