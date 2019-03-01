01 марта 2019 года

Профсоюз просит государство определиться с ролью отрасли

Профсоюзная организация работников рыбного хозяйства в Приморском крае вновь обратилась к президенту Владимиру Путину. Непонятно, почему в отрасли вновь внедряется то, что уже показало отрицательный результат в прошлом, – аукционы, говорится в письме.

Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства направила обращение по поводу квотных аукционов главе государства Владимиру Путину.

В письме профсоюз напоминает о задаче по развитию Дальнего Востока, которую президент поставил в недавнем послании Федеральному Собранию. Рыбаки полностью поддерживают такую позицию, однако им непонятно, зачем государство возвращается к аукционам, отметили в организации.

«Аукционы по добыче биоресурсов, введенные для рыбаков правительством М. Касьянова в начале двухтысячных годов, разоряли рыбодобывающие предприятии, рыбаки вовремя не получали заработную плату, на социальные вопросы финансовых средств не хватало.

Сегодня рыбакам хотят опять навязать аукционы, пока только крабовые, но не исключено, что за крабом на аукцион пойдут и другие биоресурсы.

Рыбаки категорически против аукционов. Но государство их не слышит», – сказано в обращении.

Профсоюз просит президента через СМИ разъяснить, «кого видит государство в рыбной отрасли – наполнителя федерального бюджета посредством аукционов или поставщиков на стол россиян ценных и полезных для здоровья продуктов питания из морских биоресурсов?»

Приморский отраслевой профсоюз неоднократно выражал свою позицию по поводу возвращения в отрасль аукционов. «Аукционы – это разорение для отрасли», - заявил Fishnews председатель приморской краевой организации Владимир Нагорный. Профсоюз ранее призвал экипажи рыбопромысловых судов обратиться по проблемному вопросу к Владимиру Путину.

Fishnews