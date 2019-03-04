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Экспедиция – одно из самых значимых мероприятий программы Международного года лосося

Новости «лососевого» рейса доступны всем

В заливе Аляска продолжается экспедиция ученых пяти стран по изучению условий зимовки тихоокеанских лососей. Информация об уникальном рейсе публикуется на специальном сайте и в социальных сетях.

На борту научно-исследовательского судна Росрыболовства «Профессор Кагановский» работают в общей сложности два десятка специалистов из России, Японии, США, Канады и Республики Корея. Экспедиция – одно из самых значимых мероприятий программы Международного года лосося, инициированного Комиссией по анадромным видам рыб северной части Тихого океана (НПАФК).

Научное сообщество считает, что в заливе Аляска зимует треть всех тихоокеанских лососей, причем в этой акватории происходит смешение стад, мигрирующих для нагула из вод Канады, Японии, Кореи, России и Соединенных Штатов. Этот период жизни лососей наименее изучен, подобных экспедиций ранее не предпринималось в принципе. Изменения, которые происходят с популяциями во время зимовки, могут повлиять на последующие подходы к берегам всех лососевых страна Тихоокеанского региона.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, изыскания в заливе Аляска позволят получить данные об условиях зимовки лососей в северо-восточной части Тихого океана, биологических характеристиках и распределении популяций. Одна из главных целей экспедиции – отбор проб и анализ ДНК рыб для определения конкретных районов происхождения отдельно взятых видов лосося и выяснения их численности и состояния соответствующих биоценозов. Эти данные будут получены впервые и распространены среди широкой общественности.

Информация о членах экипажа, процессе и результатах работ, передвижении НИС и других деталях рейса доступна на специально созданном интернет-ресурсе о Международном годе лосося. Новости экспедиции размещаются и в социальных медиа, их можно найти по хэштегам #IGAExpedition и #yearofthesalmon. Например, это страницы Фонда тихоокеанских лососей (Twitter, Facebook, Instagram) и НПАФК (Twitter, Facebook, Instagram).

Возвращение «Профессора Кагановского» в Ванкувер ожидается 18 марта, команде готовят торжественную встречу.

Fishnews
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