15 февраля 2019 года

Ученые пяти стран наведаются к лососям на Аляску

Российское НИС «Профессор Кагановский» выполнит уникальные международные исследования лососей в открытых водах северной части Тихого океана. 16 февраля в Ванкувере судно возьмет на борт ученых из Норвегии, США, Японии и Республики Корея.

Впервые будут сделаны комплексные траловые съемки в заливе Аляска, где традиционно зимует значительная часть популяций красной рыбы. Экспедиция проходит в рамках Международного года лосося, ожидается, что рейс исследователей будет иметь большое значение для промысла.

Цель работ – повышение точности прогнозов подходов лососевых к местам нереста и выверка рекомендаций по объему промышленного вылова, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В ведомстве обратили внимание, что уровень выживаемости лососей в океане зимой является одним из основных факторов успешности путины, которая проходит в летне-осенний период. По оценкам специалистов, во время зимования выживает 20-40% от общего количества красной рыбы, однако до сих пор этот период остается наименее изученным.

Съемки продлятся до середины марта. После этого «Профессор Кагановский» вернет в Ванкувер иностранный экипаж и отправится на проведение исследований донных и глубоководных видов в район Императорского хребта.

В рамках Международного года лосося также запланированы съемки в исключительной экономической зоне РФ. В 2019 г. планируется увеличить количество исследований и провести 28 «лососевых» рейсов.

Напомним, в прошлом году на Дальнем Востоке России освоили более 676 тыс. тонн красной рыбы – рекордный объем за всю историю наблюдений.

Fishnews