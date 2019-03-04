04 марта 2019 года

Соглашение по Арктике получит официальный логотип

Для соглашения о предотвращении ННН-промысла в Арктике выберут эмблему. Голосование открылось на сайте конференции по вопросам регулирования рыболовства в этом районе.

Конференция, которая пройдет в Архангельске 12-13 апреля, впервые соберет экспертов стран-участниц соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана. Они рассмотрят предложенные варианты логотипа для последующего утверждения официального знака всех мероприятий, проводимых под эгидой соглашения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, на сайте конференции уже началось интерактивное голосование за российские эскизы. Предложения по будущей эмблеме соглашения могут прислать все желающие.

В рамках конференции планируется обсудить план совместных научных исследований, состояние арктических запасов водных биоресурсов, а также конкретные меры регулирования рыболовства. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по рыболовству и правительство Архангельской области.

До недавнего времени Арктика оставалась последним крупным регионом, где отсутствовали глобальные договоренности в области рыболовства. Подписание в октябре 2018 г. международного соглашения по противодействию ННН-промыслу в Северном Ледовитом океане стало знаковым событием. Десять участников соглашения - Россия, США, Канада, Дания (за Фарерские острова и Гренландию), Норвегия, Исландия, Япония, Китай, Республика Корея и ЕС - заложили фундамент международно-правовой базы регулирования рыбного промысла в этой районе.

Fishnews