Новости
Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Сергей Рябченко: Рыбаки готовы к самоограничениям

Пользователи предлагают закрыть добычу летних лососей на Амуре и в лимане на 2019 г. для сохранения ресурса, сообщил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

25 февраля на расширенном заседании ученого совета Хабаровского филиала ВНИРО обсуждалась краткосрочная стратегия промысла тихоокеанских лососей в регионе на 2019 г, рассказал Сергей Рябченко в интервью Fishnews.

Прогнозируется вылов порядка 42,5 тыс. тонн, в том числе в бассейне Амура – 21 тыс. тонн.

«Нынешний год – непромысловый в подзоне Приморье, прогноз по горбуше – всего 270 тонн, по кете – 150 тонн. Очень малы ожидаемые объемы добычи летних лососей в бассейне Амура – 1 тыс. тонн горбуши и 3,5 тыс. тонн летней кеты.

По Северо-Охотоморской подзоне прогноз, в общем-то, неплохой – более 21 тыс. тонн. Это Охотский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский районы и Сахалинский залив. В Сахалинском заливе предложено вести промысел по «олимпийской системе» – в принципе объемы позволяют это делать. Так же и в других районах Северо-Охотоморской подзоны.

В целом если проанализировать прогнозируемые объемы вылова по краю, то они значительно ниже, чем в 2018 году. Это объясняется сокращением объемов в бассейне Амура, прежде всего летних лососей», – привел цифры руководитель объединения.

Он сообщил, что в рамках обсуждения стратегии поддержана инициатива рыбохозяйственных предприятий по летним лососям. Предлагается закрыть их добычу в 2019 г. в Амуре и лимане в режиме промышленного рыболовства, традиционного рыболовства, осуществляемого общинами КМНС. Исключение – для физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и рыбаков-любителей. «С инициативой по летним лососям собираемся выйти на заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, ее поддержало руководство края, будет направлено обращение в Минсельхоз России, Росрыболовство для издания соответствующего приказа.

Мы предлагаем самоограничение. Бизнес, рыбохозяйственные ассоциации и ассоциация КМНС озабочены проблемой сохранения популяции летних лососей в Амуре, прежде всего летней кеты, и занимают в этом вопросе достаточно активную позицию», – заявил Сергей Рябченко.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Все интервью

Личное мнение

Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Александр ФОМИН

Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.