04 марта 2019 года

Сергей Рябченко: Рыбаки готовы к самоограничениям

Пользователи предлагают закрыть добычу летних лососей на Амуре и в лимане на 2019 г. для сохранения ресурса, сообщил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

25 февраля на расширенном заседании ученого совета Хабаровского филиала ВНИРО обсуждалась краткосрочная стратегия промысла тихоокеанских лососей в регионе на 2019 г, рассказал Сергей Рябченко в интервью Fishnews.

Прогнозируется вылов порядка 42,5 тыс. тонн, в том числе в бассейне Амура – 21 тыс. тонн.

«Нынешний год – непромысловый в подзоне Приморье, прогноз по горбуше – всего 270 тонн, по кете – 150 тонн. Очень малы ожидаемые объемы добычи летних лососей в бассейне Амура – 1 тыс. тонн горбуши и 3,5 тыс. тонн летней кеты.

По Северо-Охотоморской подзоне прогноз, в общем-то, неплохой – более 21 тыс. тонн. Это Охотский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский районы и Сахалинский залив. В Сахалинском заливе предложено вести промысел по «олимпийской системе» – в принципе объемы позволяют это делать. Так же и в других районах Северо-Охотоморской подзоны.

В целом если проанализировать прогнозируемые объемы вылова по краю, то они значительно ниже, чем в 2018 году. Это объясняется сокращением объемов в бассейне Амура, прежде всего летних лососей», – привел цифры руководитель объединения.

Он сообщил, что в рамках обсуждения стратегии поддержана инициатива рыбохозяйственных предприятий по летним лососям. Предлагается закрыть их добычу в 2019 г. в Амуре и лимане в режиме промышленного рыболовства, традиционного рыболовства, осуществляемого общинами КМНС. Исключение – для физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и рыбаков-любителей. «С инициативой по летним лососям собираемся выйти на заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, ее поддержало руководство края, будет направлено обращение в Минсельхоз России, Росрыболовство для издания соответствующего приказа.

Мы предлагаем самоограничение. Бизнес, рыбохозяйственные ассоциации и ассоциация КМНС озабочены проблемой сохранения популяции летних лососей в Амуре, прежде всего летней кеты, и занимают в этом вопросе достаточно активную позицию», – заявил Сергей Рябченко.



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