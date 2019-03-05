05 марта 2019 года

Рыбалке для народа готовят правила

Сенаторы рекомендовали Минсельхозу учитывать региональные особенности при подготовке нормативно-правовых актов, необходимых для реализации закона о любительском рыболовстве, и не затягивать с принятием этих документов.

Вопросы, связанные с любительской рыбалкой, рассматривались 21 февраля на заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу принятия подзаконных актов в сфере рыболовства и аквакультуры. По итогам обсуждения комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовано обратиться в Минсельхоз с рядом предложений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рабочая группа указала на необходимость соблюдать сроки выхода подзаконных актов в развитие ФЗ о любительском рыболовстве, а при разработке этих документов учитывать предложения общественных объединений и исключить излишние и необоснованные требования к гражданам, желающим порыбачить.

По мнению сенаторов, регулятору стоит рассмотреть возможность утверждения в правилах рыболовства разных суточных норм вылова для разных регионов и подумать над предоставлением на отдельных водоемах дополнительных услуг рыбакам-любителям «на основании сборов, устанавливаемых на условиях добровольной оплаты».

Еще одно предложение рабочей группы касается включения кеты и горбуши в перечень ценных видов водных биоресурсов. По мнению участников заседания, этот шаг будет способствовать сохранению запасов лососевых на путях миграции и в местах нереста и обеспечению естественного воспроизводства.

Кроме того, профильному комитету рекомендовано направить в Минсельхоз предложение внести изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна по любительскому лову тихоокеанских лососей. Это даст возможность населению с 1 июня ловить красную рыбу без рыбопромысловых участков в районах, где истек срок действия договоров на такие участки.

Напомним, что федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 475 «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступает в силу – за исключением отдельного положения – с 1 января 2020 г.

Fishnews