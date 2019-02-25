25 февраля 2019 года

Закон о любительской рыбалке на разогреве

Минсельхоз и Росрыболовство получат новые полномочия для регулирования любительского рыболовства. Это позволит до конца года сформировать пакет нормативных актов, необходимых для нормальной работы профильного закона.

Подготовку нормативных актов, которые необходимо принять для реализации закона о любительском рыболовстве, обсудили на заседании рабочей группы по мониторингу за этим процессом при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Руководитель группы Сергей Митин напомнил, что закон был принят в декабре 2018 г. и тогда же комитету было поручено проконтролировать эту работу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в утвержденный план-график вошли шесть актов правительства и один приказ Минсельхоза. «Все они должны быть приняты в этом году с тем, чтобы вступивший в силу с 1 января 2020 года закон начал сразу работать, и проблем у граждан с любительским рыболовством не было», – заявил сенатор.

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац подтвердил, что проекты актов находятся в разработке. Главный из них – это проект постановления правительства о внесении изменений в положения о Минсельхозе и о Росрыболовстве.

«После издания этого акта будут правовые основания для издания подзаконных актов Минсельхозом и осуществления отдельных полномочий Росрыболовством, которые в законе прописаны», – рассказал представитель министерства. Проект постановления уже находится на согласовании и должен быть принят к маю.

Кроме того, ведется работа над порядком переоформления участков для организации спортивно-любительского рыболовства, перечнем районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где будет сохранен лов на участках, разграничением полномочий регионов и федерального центра по определению особенностей рыбалки.

Определенные сложности, по словам Евгения Каца, могут возникнуть с ограничениями на оборот жаберных сетей. Законом вводится запрет на использование таких орудий для любительского лова за пределами районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, но как он будет работать на практике, пока непонятно.

Для сетей планируется ввести маркировку и обязать владельцев их регистрировать. «Самое главное, чтобы информация о том, что у этого гражданина есть сеть, была в реестре, в данных тероргана», – уточнил директор департамента. Он подчеркнул, что все эти документы «не связаны с допуском или не допуском граждан на водоемы», и отметил, что рисков в этом плане регулятор не видит.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев высказал обеспокоенность в связи с обязательной поштучной маркировкой сетных орудий добычи. Он напомнил, что после введения такой нормы для промышленного рыболовства ВНИРО и управление рыбоохраны Росрыболовства в течение двух лет требовали от рыбаков испытаний орудий лова и брали за это плату, и попросил Минсельхоз исключить любые основания для взимания подобных поборов с граждан.

Такие риски, как по учету орудий лова, так и непосредственно при контроле, действительно существуют, признал Евгений Кац. «Мы точно обратим на это внимание», – пообещал представитель министерства. – «Мы не хотим, чтобы количество протоколов было за счет легальных пользователей».

Члены комитета указали на необходимость вернуться к проблеме развития платной рыбалки и отметили, что на местах у граждан возникает очень много вопросов организационного характера. Например, по более четкому определению перелова, обоснованию размера штрафов, порядку действий на случай, если попавшаяся на крючок рыба непромыслового размера и повреждена. А в некоторых регионах уже просят поднять нормы вылова.

Рабочая группа также рассмотрела запрос Законодательной думы Хабаровского края по организации любительского и спортивного рыболовства тихоокеанских лососей на рыбопромысловых участках в 2019 г. Сергей Митин проинформировал, что в регионе заканчивают свое действие 36 договоров по таким участкам, а перезаключить их до вступления в силу закона нельзя. При этом лососей вне участков населению ловить негде.

Минсельхоз уже разрабатывает соответствующие изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, заверил Евгений Кац. Они либо уберут обязательную норму о лове лососей только на участках, либо определят дополнительные места добычи для любителей. «Такие изменения в правила мы готовим, они должны выйти до начала лососевой путины, до лета», – рассказал представитель министерства.

Fishnews