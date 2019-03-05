05 марта 2019 года

«Норебо» изучает африканский рынок

Участие в рыбопромышленной выставке Halieutis в Марокко приняла группа «Норебо». Для холдинга это стало возможностью исследовать спрос в Западной Африке на рыбу, добытую в водах королевства.

«Российские суда, работающие в зоне Марокко в рамках межправительственного соглашения, ведут промысел мелких пелагических видов и производят, как правило, замороженную в море, неразделанную рыбу. Особенность африканского рынка такова, что во многих странах вообще могут отказаться покупать разделанную рыбу без головы. Береговые предприятия Марокко – естественный и хороший рынок сбыта производимой рыбопродукции, – рассказал Fishnews заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников. – Доставка такого сырья в Россию для последующей переработки делает сырье слишком дорогим для отечественных переработчиков».

Выставка позволила «Норебо» привлечь и потенциальных покупателей из других африканских стран. На стенд холдинга были приглашены участники рынка из Западной Африки, с которыми состоялись плодотворные деловые переговоры. Африканский рынок является достаточно сложным, несмотря на большую нехватку высокобелковой пищи для населения. На возможности для работы в регионе влияют социально-экономическая ситуация, политические аспекты, вопросы финансирования и особенности осуществление банковских платежей в разных странах Африки и другие факторы», – отметил Сергей Сенников.

В рамках выставки представители «Норебо» детально изучили логистические решения по доставке рыбной продукции из Марокко в соседние государства, в том числе в Тунис, Алжир, Нигер и Мали. Ожидается, что проработка таких вопросов позволит более успешно планировать поставки рыбопродукции в эти страны.

«Кроме этого, участие в выставке позволило в целом улучшить наше понимание рынка в Марокко и перспективы его развития как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – резюмировал представитель холдинга.

Fishnews