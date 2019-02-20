Новости
Протокол по итогам сессии с российской стороны подписал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Марокко добавило рыбы российским судам

Российско-марокканская смешанная комиссия по рыболовству согласовала вопросы сотрудничества на 2019 г. Квота РФ в зоне королевства увеличена на 8% к уровню прошлого года – до 140 тыс. тонн (скумбрии, ставриды, анчоуса, сардины и сардинеллы).

Четвертая сессия комиссии состоялась в Агадире 18-19 февраля. Итоговый протокол на борту судна «Александр Косарев» подписали заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и генеральный секретарь департамента морского рыболовства Министерства сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко Закия Дриуш.

Напомним, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства, заключенное 15 марта 2016 г., рассчитано на четыре года. Договоренности на каждый следующий год начинают действовать с момента подписания очередного протокола сессии.

Стороны выразили удовлетворение реализацией соглашения в 2018 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сейчас в водах Марокко работают семь судов РФ, из выделенных объемов освоено более 112 тыс. тонн. Основной объем вылова (65%) составляют скумбрия, ставрида и анчоус, 19% – сардина и сардинелла, на прилов приходится еще 1,35% из разрешенных 2%. Из добытого сырья произведено около 110 тыс. тонн продукции, за это время на российских судах работали 327 марокканских моряков. Королевство согласилось на предложение России продлить действие условий по третьему году соглашения до 15 апреля 2019 г. для полного выбора лимитов.

На 2019 г. решено сохранить структуру вылова по группам видов рыб: сардина, сардинелла – 23%, скумбрия, ставрида, анчоус – 75%, прилов – 2%. Согласованы также запрещенные для промысла зоны, приоритет портовой стоянки, количество и типы судов, допущенных к промыслу.

Квота увеличена с учетом результатов исследований, которые в октябре-ноябре прошлого года в рамках совместной научной программы АтлантНИРО и марокканского Национального института рыбохозяйственных исследований (НИРИ) провело российское научно-исследовательское судно «Атлантида». Специалисты выполнили оценку пополнения запасов мелких пелагических видов рыб в зоне королевства.

Участники сессии также договорились продолжить научно-техническое сотрудничество по наблюдению за различными элементами пелагической экосистемы. Российская сторона готова возобновить прием на борт своих судов стажеров Высшего института Морского рыболовства (ISPM) в дополнение к штатным марокканским морякам. Кроме того, отличившиеся выпускники ISPM смогут принять участие в кругосветном плавании на российских учебных парусных судах, запланированном на 2019-2020 гг.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Все интервью

Личное мнение

Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Александр ФОМИН

Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

Все материалы

Крупным планом

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

В ответ на обвинения, прозвучавшие с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию

Рыбаки наносят ответный удар

Все материалы

События

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.