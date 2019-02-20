20 февраля 2019 года

Марокко добавило рыбы российским судам

Российско-марокканская смешанная комиссия по рыболовству согласовала вопросы сотрудничества на 2019 г. Квота РФ в зоне королевства увеличена на 8% к уровню прошлого года – до 140 тыс. тонн (скумбрии, ставриды, анчоуса, сардины и сардинеллы).

Четвертая сессия комиссии состоялась в Агадире 18-19 февраля. Итоговый протокол на борту судна «Александр Косарев» подписали заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и генеральный секретарь департамента морского рыболовства Министерства сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко Закия Дриуш.

Напомним, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства, заключенное 15 марта 2016 г., рассчитано на четыре года. Договоренности на каждый следующий год начинают действовать с момента подписания очередного протокола сессии.

Стороны выразили удовлетворение реализацией соглашения в 2018 г. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сейчас в водах Марокко работают семь судов РФ, из выделенных объемов освоено более 112 тыс. тонн. Основной объем вылова (65%) составляют скумбрия, ставрида и анчоус, 19% – сардина и сардинелла, на прилов приходится еще 1,35% из разрешенных 2%. Из добытого сырья произведено около 110 тыс. тонн продукции, за это время на российских судах работали 327 марокканских моряков. Королевство согласилось на предложение России продлить действие условий по третьему году соглашения до 15 апреля 2019 г. для полного выбора лимитов.

На 2019 г. решено сохранить структуру вылова по группам видов рыб: сардина, сардинелла – 23%, скумбрия, ставрида, анчоус – 75%, прилов – 2%. Согласованы также запрещенные для промысла зоны, приоритет портовой стоянки, количество и типы судов, допущенных к промыслу.

Квота увеличена с учетом результатов исследований, которые в октябре-ноябре прошлого года в рамках совместной научной программы АтлантНИРО и марокканского Национального института рыбохозяйственных исследований (НИРИ) провело российское научно-исследовательское судно «Атлантида». Специалисты выполнили оценку пополнения запасов мелких пелагических видов рыб в зоне королевства.

Участники сессии также договорились продолжить научно-техническое сотрудничество по наблюдению за различными элементами пелагической экосистемы. Российская сторона готова возобновить прием на борт своих судов стажеров Высшего института Морского рыболовства (ISPM) в дополнение к штатным марокканским морякам. Кроме того, отличившиеся выпускники ISPM смогут принять участие в кругосветном плавании на российских учебных парусных судах, запланированном на 2019-2020 гг.

Fishnews