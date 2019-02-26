26 февраля 2019 года

Российские компании произвели фурор в Марокко

Объединенный национальный стенд России признан лучшей иностранной экспозицией на международном рыбопромышленном салоне Halieutis, который проходил в марокканском Агадире с 20 по 24 февраля.

Российский национальный стенд стал одним из самых ярких и популярных на Halieutis. В день открытия его посетил глава Министерства сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко Азиз Аханнуш и поблагодарил российскую делегацию за участие в салоне.

Экспозиция объединила под эгидой Росрыболовства российские рыбодобывающие организации, которые ведут промысел в атлантической рыболовной зоне Марокко, – «Норебо», ФЭСТ и «Магаданпромфлот». Предприятия представили на выставке продукцию из разнообразной рыбы, добываемой в этом районе, – сардины, сардинеллы, скумбрии, ставриды и анчоуса. Посетители салона также смогли увидеть и даже продегустировать несколько видов магаданской креветки, которая вызвала большой интерес у публики.

На стенде гости выставки могли узнать историю российско-марокканского партнерства и познакомиться с информацией о деятельности отечественных рыбопромышленных компаний. Российская площадка в дни Halieutis стала удобным местом для целого ряда официальных встреч и деловых переговоров.

По итогам выставки приз за лучшую иностранную экспозицию получили организаторы российского стенда – компания Expo Solutions Group. Награду директору ESG Ивану Фетисову вручила генеральный секретарь департамента морского рыболовства министерства Закия Дриуш.

В рамках салона марокканская сторона также анонсировала участие в Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia), которая пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля, сообщили Fishnews в Expo Solutions Group. Намерение вновь организовать национальный стенд Марокко во время встречи с представителями ESG подтвердили в государственном агентстве по развитию экспорта Morocco Foodex.

Кроме того, на полях мероприятия Иван Фетисов при поддержке Росрыболовства провел переговоры с Континентальной ассоциацией рыбодобывающих государств Африки. Это объединение охватывает 22 страны, расположенные на побережье Атлантического океана, – Сенегал, Гвинею, Камерун, Конго, Намибию, Нигерию, Кот-д'Ивуар, Либерию, Гамбию, Мавританию и другие. Принято решение, что ассоциация также рассмотрит возможность участия в Seafood Expo Russia.

Fishnews