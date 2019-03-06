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Сейнер «Норд». Фото украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества»

«Норду» ищут замену

Глава Республики Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах по закупке нового промыслового судна взамен сейнера «Норд». Руководитель керченского рыбколхоза имени Первого мая Сергей Лесков уже приехал для этого в Мурманск.

Ранее Сергей Лесков рассказал РИА «Новости» об обещании крымских властей помочь с закупкой судна. Затем при общении с журналистами Сергей Аксенов заявил, что на встрече с капитаном «Норда» Владимиром Горбенко они договорились 13 марта в ходе визита в Керчь еще раз встретиться с экипажем. «Планы (по выходу в море — ред.) уже есть, они согласованы по большому счету. Есть понимание, где судно взять, есть ряд предложений, просто я не хочу заранее их озвучивать», - отметил глава республики.

Руководитель Сергей Лесков уже прибыл в Мурманск с этой целью, пишет газета «Вечерний Мурманск».

Напомним, что в начале февраля капитан «Норда» Владимир Горбенко последним из экипажа вернулся в Крым после удержания на Украине. После того, как он пропал из поля зрения украинских силовиков, полиция Мелитополя объявила его в розыск. Как сообщает корреспондент Fishnews, анкета Владимира Горбенко до сих пор находится на сайте МВД Украины в разделе «пропавшие без вести».

Fishnews
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