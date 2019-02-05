05 февраля 2019 года

Капитана «Норда» взялась искать украинская полиция

МВД Украины объявило в розыск капитана арестованного сейнера «Норд» Владимира Горбенко как без вести пропавшего. Слушание дела россиянина в связи с отсутствием обвиняемого перенесли на 13 марта.

Об объявлении капитана «Норда» в розыск пишет РБК со ссылкой на сайт украинского МВД. По данным ведомства, Владимир Горбенко пропал в городе Мелитополе Запорожской области 26 января.

Ранее адвокат Максим Могильницкий заявил, что капитан не выходит на связь с родными с 26 января. В связи с его исчезновением на Украине возбудили уголовное дело об убийстве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Владимир Горбенко – единственный член экипажа «Норда», который остался на Украине, где против него возбуждено уголовное дело. Россиянина отпустили из-под стражи под личное обязательство являться к следователю по первому требованию. После этого капитан находился в Мелитополе, где живут его родственники.

Владимира Горбенко обвиняют в преступлениях по части 1 статьи 249 и части 2 статьи 332-1 УК Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»). Первое заседание предполагалось провести еще 12 ноября 2018 г., однако сроки начала процесса неоднократно сдвигались.

Как написал в «Фейсбуке» Максим Могильницкий, предварительное заседание по уголовному делу состоялось 1 февраля в Оболонском районном суде города Киева. «Закончилось быстро и, к счастью, без неприятных откровений. Слушание дела в связи с отсутствием обвиняемого перенесли на тринадцатое марта сего года», – рассказал адвокат.

Fishnews