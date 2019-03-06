06 марта 2019 года

Лососевая экспедиция добралась до середины рейса

В ходе экспедиции, посвященной Международному году лосося, интернациональная команда ученых на борту НИС «Профессор Кагановский» выполнила ряд съемок и получила новые данные о зимовке лососей в заливе Аляска.

Научно-исследовательское судно Росрыболовства «Профессор Кагановский» продолжает уникальный рейс в заливе Аляска, организованный в рамках Международного года лосося. На борту НИС работает команда ученых из России, Японии, США, Канады и Республики Корея.

Специалисты пяти стран изучают условия зимовки лососей в северо-восточной части Тихого океана. Это наименее изученный этап жизненного цикла красной рыбы. Новые данные помогут повысить точность оценки выживания особей, состояния запасов и прогнозов вылова в прибрежных странах этого региона.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, к 1 марта судно выполнило две наиболее северных съемки по обе стороны от границы экономической зоны США. Во время дневных работ кета и кижуч в уловах присутствовали единично, ночью облавливалась нерка в количестве до 11 экземпляров за час траления.

Ученые получили первые результаты определения района происхождения вылавливаемых чавычи и кижуча. Для чавычи он установлен с точностью до конкретного речного бассейна на севере канадской провинции Британская Колумбия. Из 19 особей кижуча пять принадлежат к запасу речного бассейна, распределенному между южной частью штата Аляска и Британской Колумбией, четыре других происходят из рек штата Вашингтон, впадающих в залив Пьюджет-саунд. Район происхождения для оставшихся рыбин определен с точностью до регионального комплекса.

По договоренности с исследователями проекта The Ocean Cleanup (ФАО) продолжаются обловы приповерхностного слоя океана, чтобы оценить содержание микропластика и отследить частоту встречаемости плавающих пластмассовых объектов по маршруту движения судна. По крупному мусору залив Аляска относительно чист, за восемь дней наблюдений исследователям встретилось лишь несколько небольших плавающих пластмассовых объектов.

3 марта «Профессор Кагановский» завершил первую половину исследовательского рейса. Пользуясь благоприятной погодой, судно стабильно выполняет запланированные съемки - за 11 дней совершено 32 траления. С 4 марта НИС начал смещаться севернее обследованной акватории, в уловах лососей преобладают кета и нерка, причем размер уловов в 1,7 раза больше, чем на западной периферии района съемки. Ожидается, что в дальнейшем уловы продолжат расти, особенно в южной части района, где снова будет присутствовать горбуша.

На южных станциях съемки гидробиологи отмечают высокую численность в пробах эвфаузиевых рачков – предпочитаемого корма для всех массовых видов лососей. Скопления рачков в темное время суток регистрируются даже рыбопоисковой аппаратурой. Это означает, что в районе не наблюдается дефицита корма, как предполагали некоторые исследователи.

По графику 18 марта НИС вернется в порт Ванкувера, где запланирована торжественная встреча команды ученых.

Fishnews