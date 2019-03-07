07 марта 2019 года

Минтайщики смогли выйти в плюс

К 3 марта российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке 478,1 тыс. тонн минтая, что на 0,3% выше уровня прошлого года. На промысле тихоокеанской сельди по-прежнему наблюдается небольшое отставание – выловлено 51,7 тыс. тонн.

Очередное заседание штаба охотоморской путины провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в Охотском море поймано 458,8 тыс. тонн. В Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 405,7 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской – 35,14 тыс. тонн.

Циклон уходит, лед наступает

О ситуации в районе экспедиции доложил замруководителя координационной группы ФАР Юрий Омельченко с борта судна «Василий Каленов». За прошедшую неделю метеообстановка в Охотском море была благоприятна для промысла всех объектов. По прогнозам Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), циклон уходит, поэтому погода на ближайшей неделе также будет способствовать продуктивной работе флота. К 8-9 марта ожидается усиление ветра, его максимальная сила может составить 13-18 м/с, однако ледовая обстановка продолжит ухудшаться. Низкие температуры и отсутствие штормовых ветров способствуют дальнейшему ледообразованию и продвижению ледовой кромки в восточном и южном направлении. На данный момент 77,2% площади моря сковано льдами, это превышает показатели среднемноголетней величины более чем на 5%.

Промысловая обстановка

В Охотском море работают 176 промысловых судов, из которых 130 находились на промысле минтая на начало недели. На добыче сельди в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах флота нет, отмечаются единичные приловы этой рыбы на промысле минтая. В экспедиции также работает 31 транспорт и 7 танкеров.

В район промысла откомандированы 19 научных наблюдателей от дальневосточных филиалов ВНИРО. Кроме того, приступило к работе на месте НИС «Дмитрий Песков», оно проводит донную съемку.

За безопасность судов в экспедиции в северной части моря отвечает спасатель «Сибирский». Он регулярно информирует флот у ледовой кромки о перемещении ледовых полей.

В Северо-Охотоморской подзоне на отчетной неделе промысловая обстановка ухудшилась. В одном районе работают 17 единиц флота, уловы не превышают 250 тонн на судно. Ледовые поля постепенно вытесняют флот в юго-восточном направлении на изобаты 460-480 м. В другом районе подзоны продолжают работу 9 судов, добывая не более 100 тонн минтая каждое. В уловах преобладают особи размером 33-43 см, биологический выход икры оценивался в диапазоне 1,8-4,2%. Приловы молоди составили до 20%, в отдельных тралениях – до 40%. Некоторое количество минтая осваивает и часть флота, промышляющего на границе с Западно-Камчатской подзоной.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка нестабильна: подходы скоплений минтая небольшие. В районе работает 21 судно. Уловы варьировались от 30 до 200 тонн, преобладала рыба размером 37-43 см, приловы молоди не превышали 10%. Биологический выход икры оценивался в диапазоне 3,1-6,5%.

В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка удовлетворительная, скопления разновозрастного минтая рассредоточены по всему району. Флот работает на изобатах 450-550 м. Объемы суточной добычи менялись от 50 до 300 тонн. В уловах преобладала рыба размером 34-39 см. Выход икры находился в диапазоне 1,9-5,8%. Прилов молоди колебался в пределах 4-20%, в отдельных уловах доходил до 40%.

В районе Восточного Сахалина флот не работал из-за тяжелой ледовой обстановки.

У Северных Курил выполняли траления до 4 судов. На фоне удовлетворительной промысловой обстановки уловы не превышали 120 тонн минтая на судно. В настоящее время все суда перешли в Камчатско-Курильскую подзону.

Замруководителя Росрыболовства заострил тему обеспечения безопасности мореплавания при ведении рыболовства. «Прошу спасателей обратить особое внимание на работу судов во льдах. Многие рыбаки рискуют, так как сложилась очень сложная ледовая обстановка. И прошу всех не забывать о соблюдении правил рыболовства», – подчеркнул Петр Савчук.

Fishnews

