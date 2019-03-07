Новости
Заседание штаба охотоморской путины. Фото пресс-службы Росрыболовства

Минтайщики смогли выйти в плюс

К 3 марта российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке 478,1 тыс. тонн минтая, что на 0,3% выше уровня прошлого года. На промысле тихоокеанской сельди по-прежнему наблюдается небольшое отставание – выловлено 51,7 тыс. тонн.

Очередное заседание штаба охотоморской путины провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в Охотском море поймано 458,8 тыс. тонн. В Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 405,7 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской – 35,14 тыс. тонн.

Циклон уходит, лед наступает

О ситуации в районе экспедиции доложил замруководителя координационной группы ФАР Юрий Омельченко с борта судна «Василий Каленов». За прошедшую неделю метеообстановка в Охотском море была благоприятна для промысла всех объектов. По прогнозам Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), циклон уходит, поэтому погода на ближайшей неделе также будет способствовать продуктивной работе флота. К 8-9 марта ожидается усиление ветра, его максимальная сила может составить 13-18 м/с, однако ледовая обстановка продолжит ухудшаться. Низкие температуры и отсутствие штормовых ветров способствуют дальнейшему ледообразованию и продвижению ледовой кромки в восточном и южном направлении. На данный момент 77,2% площади моря сковано льдами, это превышает показатели среднемноголетней величины более чем на 5%.

Промысловая обстановка

В Охотском море работают 176 промысловых судов, из которых 130 находились на промысле минтая на начало недели. На добыче сельди в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах флота нет, отмечаются единичные приловы этой рыбы на промысле минтая. В экспедиции также работает 31 транспорт и 7 танкеров.

В район промысла откомандированы 19 научных наблюдателей от дальневосточных филиалов ВНИРО. Кроме того, приступило к работе на месте НИС «Дмитрий Песков», оно проводит донную съемку.

За безопасность судов в экспедиции в северной части моря отвечает спасатель «Сибирский». Он регулярно информирует флот у ледовой кромки о перемещении ледовых полей.

В Северо-Охотоморской подзоне на отчетной неделе промысловая обстановка ухудшилась. В одном районе работают 17 единиц флота, уловы не превышают 250 тонн на судно. Ледовые поля постепенно вытесняют флот в юго-восточном направлении на изобаты 460-480 м. В другом районе подзоны продолжают работу 9 судов, добывая не более 100 тонн минтая каждое. В уловах преобладают особи размером 33-43 см, биологический выход икры оценивался в диапазоне 1,8-4,2%. Приловы молоди составили до 20%, в отдельных тралениях – до 40%. Некоторое количество минтая осваивает и часть флота, промышляющего на границе с Западно-Камчатской подзоной.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка нестабильна: подходы скоплений минтая небольшие. В районе работает 21 судно. Уловы варьировались от 30 до 200 тонн, преобладала рыба размером 37-43 см, приловы молоди не превышали 10%. Биологический выход икры оценивался в диапазоне 3,1-6,5%.

В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка удовлетворительная, скопления разновозрастного минтая рассредоточены по всему району. Флот работает на изобатах 450-550 м. Объемы суточной добычи менялись от 50 до 300 тонн. В уловах преобладала рыба размером 34-39 см. Выход икры находился в диапазоне 1,9-5,8%. Прилов молоди колебался в пределах 4-20%, в отдельных уловах доходил до 40%.

В районе Восточного Сахалина флот не работал из-за тяжелой ледовой обстановки.

У Северных Курил выполняли траления до 4 судов. На фоне удовлетворительной промысловой обстановки уловы не превышали 120 тонн минтая на судно. В настоящее время все суда перешли в Камчатско-Курильскую подзону.

Замруководителя Росрыболовства заострил тему обеспечения безопасности мореплавания при ведении рыболовства. «Прошу спасателей обратить особое внимание на работу судов во льдах. Многие рыбаки рискуют, так как сложилась очень сложная ледовая обстановка. И прошу всех не забывать о соблюдении правил рыболовства», – подчеркнул Петр Савчук.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокикраросрыболовствосахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Все интервью

Личное мнение

Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Александр ФОМИН

Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.