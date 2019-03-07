07 марта 2019 года

По местам выгрузки уловов «прибрежки» готовят поправки

Минсельхоз предложил внести изменения в порядок, который регулирует определение мест выгрузки уловов, добытых при прибрежном рыболовстве. Предполагается обеспечить возможность выгружать рыбу на причальные сооружения перерабатывающих заводов.

Напомним, что с 1 января 2019 г. вступил в силу большой блок изменений законодательства по прибрежному рыболовству. Теперь при работе в режиме «прибрежки» уловы водных биоресурсов и произведенная из таких уловов продукция должны выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде.

Если предприятие не осуществило выгрузку уловов и продукции из них в соответствии с требованиями закона, это будет служить основанием для принудительного прекращения права на добычу.

Определяют на своей территории места выгрузки органы государственной власти прибрежных регионов. При этом требуется согласование органов федеральной службы безопасности.

Порядок определения мест выгрузки уловов «прибрежки», а также продукции из них Правительство РФ установило постановлением от 6 августа 2018 г. № 917. Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз предложил изменения этого документа.

Так, планируется предусмотреть, что выгрузка для рыболовства с использованием судов допускается в местах с причальными сооружениями, отвечающими требованиям техрегламента о безопасности объектов морского транспорта, а также техрегламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Также предложено добавить, что в случае рыболовства без использования судов или с привлечением маломерного флота допускается выгрузка на береговой полосе водного объекта в местах производства продукции из уловов «прибрежки».

Как отмечено в сопроводительных материалах, изменения должны обеспечить возможность выгрузки на причальные сооружения рыбоперерабатывающих предприятий.

Проект постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru для процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

Fishnews