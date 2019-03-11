11 марта 2019 года

Лучших в рыбной отрасли Камчатки выберут в ноябре

Минрыбхоз Камчатского края сообщил о проведении нового конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. В этом году заявки будут принимать с 10 октября по 10 ноября, итоги планируют подвести до 30 ноября.

Заявки и прилагаемые к ним документы следует направлять в конкурсную комиссию по адресу: 683000, Петропавловск-Камчатский, площадь Владимира Ленина, дом 1, кабинет 220, сообщили Fishnews в министерстве.

Форму заявки и постановление правительства Камчатки о проведении конкурса и другие документы можно найти в соответствующем разделе на сайте регионального минрыбхоза. Согласно постановлению, профессионалов будут выбирать в десяти номинациях: «Лучший судоводитель», «Лучший мастер добычи», «Лучший технолог», «Лучший cудомеханик», «Лучший рефмеханик», «Лучший электромеханик», «Лучший механик технологического оборудования», «Лучший радиоэлектроник», «Лучший обработчик», «Лучший ихтиолог».

Нынешний конкурс станет десятым по счету. Предыдущий прошел в апреле-марте 2018 г. Напомним, что в краевом законодательном собрании готовится еще один документ - о поощрении представителей отрасли присвоением почетного звания «Знатный рыбак Камчатки».

Fishnews