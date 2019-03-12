12 марта 2019 года

Владимир Илюхин выступил против «Кроноцкого канала»

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отрицательно высказался о планах по строительству рыбоходного канала в Кроноцком заповеднике. С помощью этого канала в уникальном озере предлагалось создать стадо нерки для промышленного рыболовства.

«Что касается строительства на реке Кроноцкой, я против использования объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в промышленных целях. Как житель Камчатки скажу: мы никогда не поддерживали и не поддержим проекты, которые могут нанести вред нашей уникальной камчатской природе», - цитирует Владимира Илюхина пресс-служба краевого правительства.

Проект вызвал широкий общественный резонанс. Ранее с критикой идеи строительства канала выступил Всемирный фонд дикой природы. Канал на реке Кроноцкой должен связать Кроноцкое озеро с Тихим океаном, сообщает корреспондент Fishnews. Это позволило бы создать в озере промысловое стадо нерки, обеспечивающее дополнительный вылов 20 тыс. тонн ценного лосося. Однако, по мнению экологов, попадание в озеро инвазивных видов навредило бы эндемикам этой экосистемы.

Fishnews