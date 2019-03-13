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Очередное заседание штаба охотоморской путины прошло в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства

Добытчики минтая улучшают показатели

Отечественные суда добыли в Беринговом и Охотском морях 562 тыс. тонн минтая, уровень 2018 г. превышен на 1,4%. На промысле сельди из-за тяжелой ледовой обстановки результаты с прошлой недели не изменились - 51,7 тыс. тонн.

Ситуацию обсудили на очередном заседании штаба путины, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. О ситуации в районе экспедиции доложил с борта судна «Василий Каленов» замруководителя координационной группы федерального агентства Юрий Омельченко.

Откуда ветер подует

За прошедшую неделю метеообстановка в Охотском море была благоприятной для промысла всех объектов лова, штормового ветра не наблюдалось. По прогнозам Тихоокеанского филиала ВНИРО, погода на ближайшей неделе также будет способствовать продуктивной работе флота. Исключением станет южная часть Камчатско-Курильской подзоны, где 13 марта ожидается усиление ветра до 20 м/сек.

А вот ледовая обстановка остается тяжелой. В ближайшие дни на севере моря прогнозируются морозы до 13 градусов и северо-западный ветер. Это будет способствовать дальнейшему интенсивному льдообразованию и продвижению ледовой кромки в восточном и южном направлениях.

Кто что ловит

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Охотском море работают 175 промысловых судов. 4 из них ведут добычу креветки, 5 – краба и 20 занимаются промыслом донно-пищевых объектов. На промысле сельди в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах судов нет.

Специализированным траловым промыслом минтая в Охотском море в настоящее время занимается 131 добывающее судно, 10 судов работают снюрреводами, 5 – на приеме добытого сырца от среднетоннажных судов. Еще 6 единиц флота по-прежнему периодически ведут снюрреводный промысел донно-пищевых объектов с приловом минтая в прибрежной зоне в Камчатско-Курильской подзоне и на Серных Курилах со сдачей уловов в Северо-Курильск.

В экспедиции работают 32 транспортных судна и 6 танкеров, от 5 до 15 транспортов ежедневно находились под погрузкой. За отчетный период снялись в порты выгрузки 10 транспортов различной емкости. В районе промысла находятся 19 научных наблюдателей от дальневосточных филиалов ВНИРО. За безопасность экспедиции в северной части моря отвечает спасатель «Сибирский». Ежедневно судам, работающим на ледовой кромке, напоминают о необходимости внимательно наблюдать за перемещением ледовых полей.

Какие места будут рыбными

В предстоящую неделю на промысле минтая ожидается удовлетворительная обстановка, умеренная штормовая погода будет наблюдаться только в восточном секторе моря. Предполагается суммарный вылов в пределах 75-80 тыс. тонн. Дислокация добывающего флота не потребует существенных изменений. Суда наибольшего тоннажа смогут успешно работать в разводьях льда в районе банки Кашеварова, а также на севере Западно-Камчатской подзоны, где одновременно с разрушением ледовой кромки начнется формирование преднерестовых скоплений шелиховской группировки минтая.

Среднетоннажному флоту представится возможность результативно добывать минтая в Северо-Охотоморской подзоне на смежной с Западно-Камчатской подзоной акватории между 54-56 параллелями, облавливать скопления в желобе Лебедя.

Согласно прогнозам, уловы крупнотоннажного флота в Западно-Камчатской подзоне составят приблизительно 130 тонн, в Камчатско-Курильской – 80-85 тонн, в Северо-Охотоморской подзоне – 120-130 тонн на судосутки. Уловы среднетоннажного флота ожидаются в пределах 40-50 тонн.

Когда доберут лимит сельди

До полного освоения объема сельди, рекомендованного на зимне-весенний период, – 65 тыс. тонн – осталось добыть менее 15 тыс. тонн. По прогнозам науки, это будет возможно сделать в первой декаде апреля, когда кромка льда отступит в северном, северо-западном направлениях и сделает скопления доступными для облова скопления. В ближайшее же время сельдь будет оставаться лишь приловом на промысле минтая.

Fishnews
НазадМетки: крабкреветкаросрыболовство
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