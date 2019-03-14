Новости
Росрыболовство может отойти от плановых проверок

Росрыболовство может отойти от плановых проверок

Минсельхоз предложил законопроект, предусматривающий отказ от плановых проверок при федеральном госконтроле (надзоре) в области рыболовства. Такая форма контроля неэффективна, отмечено в сопроводительных материалах.

Изменения предложено внести в федеральный закон о рыболовстве. При этом законопроект уточняет, что в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся внеплановые выездные и документарные проверки, сообщает корреспондент Fishnews.

Также Минсельхоз считает необходимым дополнить статью 43.2 новой частью о том, что должностные лица федерального органа исполнительной власти в области (Росрыболовство) приступают к внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю согласно 294-му закону в течение суток.

Отмечено, что необходимость внесения изменения была выявлена в рамках реформы контроля и надзора. Росрыболовство, напомним, вошло в число ведомств, участвующих в пилотном проекте по реформированию контрольно-надзорной деятельности.

В рамках масштабной перестройки федеральные власти заявил о планах принять закон о госконтроле и надзоре.

В январе правительство утвердило план «Трансформация делового климата». Этот документ предусматривает, что в июне 2019 г. закон о контроле и надзоре должен быть принят Госдумой, а в сентябре – рассмотрен Советом Федерации.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на Неделе российского бизнеса сообщил, что проект закона планируется представить для широкого обсуждения в ближайшем будущем.

«Я надеюсь, что в ближайшие время, как минимум к Петербургскому форуму (состоится 6-8 июня), мы уже представим версию этого закона, которую можно будет уже на форуме обсудить. Во всяком случае, такие задачи поставлены, и мы будем их добиваться. Это будет очень технологичный закон, понятный», – цитирует вице-премьера – главу аппарата правительства пресс-служба РСПП.

Fishnews
НазадМетки: РСППправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Все интервью

Личное мнение

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Океанический промысел России убьют мифы

Капитан дальнего плавания, консультант по рыбному бизнесу Дмитрий ПОНЯВИН

Консультант по рыбному бизнесу

Дмитрий ПОНЯВИН

Исторический принцип – мировой опыт

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.