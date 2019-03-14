14 марта 2019 года

Росрыболовство может отойти от плановых проверок

Минсельхоз предложил законопроект, предусматривающий отказ от плановых проверок при федеральном госконтроле (надзоре) в области рыболовства. Такая форма контроля неэффективна, отмечено в сопроводительных материалах.

Изменения предложено внести в федеральный закон о рыболовстве. При этом законопроект уточняет, что в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся внеплановые выездные и документарные проверки, сообщает корреспондент Fishnews.

Также Минсельхоз считает необходимым дополнить статью 43.2 новой частью о том, что должностные лица федерального органа исполнительной власти в области (Росрыболовство) приступают к внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю согласно 294-му закону в течение суток.

Отмечено, что необходимость внесения изменения была выявлена в рамках реформы контроля и надзора. Росрыболовство, напомним, вошло в число ведомств, участвующих в пилотном проекте по реформированию контрольно-надзорной деятельности.

В рамках масштабной перестройки федеральные власти заявил о планах принять закон о госконтроле и надзоре.

В январе правительство утвердило план «Трансформация делового климата». Этот документ предусматривает, что в июне 2019 г. закон о контроле и надзоре должен быть принят Госдумой, а в сентябре – рассмотрен Советом Федерации.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на Неделе российского бизнеса сообщил, что проект закона планируется представить для широкого обсуждения в ближайшем будущем.

«Я надеюсь, что в ближайшие время, как минимум к Петербургскому форуму (состоится 6-8 июня), мы уже представим версию этого закона, которую можно будет уже на форуме обсудить. Во всяком случае, такие задачи поставлены, и мы будем их добиваться. Это будет очень технологичный закон, понятный», – цитирует вице-премьера – главу аппарата правительства пресс-служба РСПП.

Fishnews