14 марта 2019 года

СЗРК получит новый краболов к осени

13 марта турецкая верфь «Терсан» спустила на воду краболов-процессор «Зенит». Судно, заказчиком которого выступает СЗРК, должно было стать головным в серии, запланированной к постройке на Выборгском судостроительном заводе, – до появления идеи об аукционах.

«Это трехсторонний проект, в котором участвуют Северо-Западный рыбопромышленный консорциум как заказчик, судоверфь «Терсан» как строитель и Выборгский судостроительный завод как компания, которая должна была строить серию из десяти аналогичных краболовных судов и с которой уже были подписаны соответствующие контракты», – рассказал Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

По его словам, 62-метровый «Зенит» - первое в мире судно, которое с самого начала проектировалось именно как краболов-процессор. Оно оснащено фабрикой, позволяющей осуществлять переработку краба и выпускать готовую продукцию – варено-мороженые конечности краба прямо на борту. СЗРК планирует использовать новый краболов на промысле в Северном бассейне – в Баренцевом и Норвежском морях.

Реализация проекта началась в июле 2017 г. «Мы ждали выхода постановлений правительства, регламентирующих распределение инвестквот на краба. Поэтому решили, пока есть время, сделать проект, построить судно и обкатать все технические решения на «Терсане». Не секрет, что головное судно всегда сложнее и дороже серийного, проект приходится постоянно дорабатывать и вносить изменения уже по ходу строительства», – отметил Сергей Несветов.

Специалисты Выборгского судостроительного завода, в первую очередь инженерно-технический состав, принимали участие как в проектировании, так и непосредственно в строительстве судна, сообщил генеральный директор предприятия Александр Соловьев. «Изначально предусматривалось, что мы будем работать в этом проекте совместно с «Терсаном», в определенной степени перенимая технологии у турецких коллег», – уточнил руководитель ВСЗ.

Он подчеркнул, что судно строится в полном соответствии с требованиями Российского морского регистра. «Документация на него готова в полном объеме, и она в равной степени пригодна для начала работ на Выборгском судостроительном заводе. Если все-таки будет принято решение по инвестиционным квотам на краба, мы можем немедленно приступить к постройке судна», - заверил Александр Соловьев.

По условиям контракта сдача «Зенита» заказчику ожидается уже октябре текущего года. Правда, на фоне последних событий и в свете недавнего решения комиссии правительства по законопроектной деятельности одобрить изменения в закон, предписывающие распределять половину крабовых квот на аукционах, планы компании по строительству линейки краболовов в Выборге оказались под большим вопросом.

«Из-за того, что вопрос по крабовым квотам до сих пор не урегулирован, уже второй год все наши контракты заморожены. Для завода это, конечно, очень неприятно, потому что у нас десять судов выпали из и производственной программы и из финансового плана», – напомнил гендиректор ВСЗ. – «Более того, мы очень серьезно относимся к заявлениям нашего заказчика СЗРК о том, что они могут полностью отказаться от этого проекта, если будут введены аукционы. Понятно, что это потребует отвлечения денежных средств вместо инвестиций, хотя правильно, конечно, было бы направить эти средства не в аукционы, а в российскую промышленность».

«Наше новое судно - это ответ тем, кто заявлял, что краболовы ничего не строят и никуда не инвестируют, а десять контрактов с Выборгом – якобы просто пиар-ход, - прокомментировал ситуацию Сергей Несветов. – Теперь только от государства зависит, останется ли это судно единственным образцом или станет началом серии современных краболовов-процессоров, построенной на территории нашей страны. Вряд ли мы сможем позволить себе инвестиции в размере 27 млрд рублей (именно в такую сумму оценивалась серия судов на ВСЗ), если введут аукционы».

Fishnews