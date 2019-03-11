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Дом Правительства Российской Федерации. Фото из открытых источников

Законопроект о крабовых аукционах продолжает путь

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении для крабов нового вида квот. Теперь документ будет рассмотрен на заседании правительства.

Комиссия по законопроектной деятельности образована для обеспечения законопроектной работы правительства. Она рассматривает предварительно проекты законов, вносимые на заседание кабмина.

Заседание комиссии, на котором рассматривался резонансный законопроект о крабовых квотах, вел вице-премьер – глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

О том, что Минсельхоз передал законопроект о крабовых аукционах в аппарат правительства, стало известно в конце января. Документ предусматривал введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Распределяться они будут по итогам аукциона. При этом авторы законопроекта предложили закреплять за получателями долей обязательства по строительству объектов на территории РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

По заявлениям разработчика, законопроект направлен на повышение экономической эффективности для страны от предоставления прав на добычу крабов, обеспечение обновления флота, повышение эффективности промысла и безопасности экипажей.

Противники аукционов, в свою очередь, заявляют, что внесение изменений в законодательство негативно отразится на инвестиционном климате, остановит уже запущенные проекты, ухудшит конкуренцию и простимулирует теневой промысел. У отрасли уже был опыт аукционов в 2000-х годах, и он оказался крайне негативным, отмечают эксперты.

С 4 по 22 февраля законопроект проходил процедуру публичные обсуждения на портале regulation.gov.ru в рамках оценки регулирующего воздействия. На документ поступило более тысячи замечания и предложений.

7 марта Минэкономразвития опубликовало заключение об ОРВ на законопроект, оно оказалось отрицательным. Определен целый ряд рисков применения проекта акта в представленной редакции, заявили в министерстве по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия.

Fishnews
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