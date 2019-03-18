18 марта 2019 года

Россия развивает договоренности по Каспию

Российская Федерация решила организационные вопросы для участия в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по Каспию. Она занимается реализацией Каспийской конвенции.

Представлять Россию в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря будет спецпредставитель президента по делимитации и демаркации госграницы РФ с сопредельными государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков. Такой указ подписал президент Владимир Путин, сообщает корреспондент Fishnews.

На Министерство иностранных дел возложено создание рабочих групп по подготовке предложений, касающихся участия России в рабочей группе по вопросам Каспийского моря, руководство деятельностью таких групп. Также ведомство должно заниматься организационно-техническим и информационным обеспечением работы МРГ.

Напомним, что Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря главы прибрежных государств подписали в августе прошлого года. Работа над документом велась более 20 лет. Конвенция призвана определять и регулировать права и обязательства сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем.

Первое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря прошло 19-20 февраля в Баку. Рассматривались различные аспекты сотрудничества, стороны рассказали о выполнении внутригосударственных процедур по подписанным соглашениям, в частности о процессе ратификации Каспийской конвенции.

«Состоялось обсуждение положений проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Ряд положений проекта был согласован. Обсуждение данного документа будет продолжено», – рассказали в пресс-службе МИД Казахстана.

База для международного взаимодействия на Каспии предусматривает целый ряд соглашений. С 14 по 15 марта в Ашхабаде (Туркмения) обсуждался проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере научных исследований на Каспийском море. Документ был подготовлен туркменской стороной.

В заседании участвовали эксперты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении, сообщили в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ).

Fishnews

