18 марта 2019 года

«Доступная рыба» вернется в Мурманск

Рыбопромышленники Мурманской области примут участие в проекте «Доступная рыба». Треску, а в дальнейшем, возможно, и другие виды рыб жители смогут приобрести по сниженным ценам как в розничных магазинах, так и через интернет.

В Мурманской области запускается пилотный проект «Доступная рыба». Такого рода инициативы уже действуют в ряде приморских регионов. На встрече с руководителем областного министерства рыбного и сельского хозяйства Андреем Ивановым губернатор Марины Ковтун подчеркнула, что главным критерием доступности должна быть приемлемая цена.

«Рыба есть, она доступна. Дело в цене. Поэтому мы ставим перед собой задачу обеспечить мурманчан и жителей области рыбой по доступной цене. Для этого есть ресурсы. Мы живем у моря, наши рыбопромышленные компании платят здесь налоги и понимают свою ответственность перед жителями», – отметила глава субъекта.

В рамках проекта рыбопромышленники берут на себя обязательства поставлять в торговую сеть города и области определенные объемы рыбы по существенно сниженным ценам, а администрация организует распространение и торговлю.

«Такая программа действовала в Мурманской области некоторое время назад и очень хорошо себя зарекомендовала, – напомнил исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. - Сейчас областные власти приняли решение ее возродить, естественно, что все ведущие рыбопромышленные компании выразили готовность в ней участвовать».

Стартует программа с трески, первая партия которой появится на прилавках уже в ближайшие дни. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Мурманской области, с СЗРК достигнуты договоренности о поставках от 10 до 20 тонн свежемороженой трески в региональную торговую сеть «Рыбный» (порядка 30 магазинов шаговой доступности по области) по сниженной цене. Стоимость рыбопродукции для потребителя составит 210 рублей за килограмм. Купить рыбу по специальной цене можно будет и через интернет.

По словам Андрея Иванова, это достаточно заметная разница. «Мы каждую неделю мониторим цены на рыбу в магазинах, опт и розницу. 285-300 рублей – мороженая рыба в зависимости от навески, сроков промысла. Немаловажно, и в какой таре рыба поставляется. И 348 рублей – охлажденная рыба», – рассказал руководитель регионального министерства.

«Для нас это стандартная практика, СЗРК является социально ответственной компанией и участвует в жизни регионов, в которых работает. Например, в Архангельской области мы заключили соглашение с администрацией, по которому обязались поставлять в Архангельск и продавать в регионе определенную часть продукции, – прокомментировал Сергей Несветов. – Сейчас подобная программа набирает обороты и в Мурманской области».

По информации регионального правительства, в развитие проекта ведутся переговоры о поставках в Мурманскую область и других видов рыбы, в частности скумбрии и сельди по специальным ценам.

Fishnews