19 марта 2019 года

Экспорт вьетнамской креветки стал приносить меньше прибыли

Во Вьетнаме в 2018 г. вырастили более 762 тыс. тонн морской креветки - на 6,3% больше, чем годом ранее. Однако, несмотря на рост производства и увеличение площадей акваферм, стоимость экспорта этой продукции сократилась на 7,8%, до 3,55 млрд долларов.

Поставки вьетнамской креветки в страны Евросоюза в стоимостном выражении уменьшились на 2,8%, в Японию – на 9,2%, в Китай и Гонконг – на 28%, пишет издание Sai Gon Giai Phong.

Как считают в управлении по рыболовству Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Вьетнама, стоимость экспорта на ключевые рынки снизилась за счет нескольких факторов. Среди них - высокие расходы на производство креветки из-за цен на корма (это 65-70% общих затрат аквафермеров), а также необходимость импорта личинок (200-250 тыс. штук ежегодно).

Кроме того, злоупотребления с использованием лекарств и химических средств, характерные для мелких акваферм и перерабатывающих предприятий, скомпрометировали вьетнамскую креветку на рынках Соединенных Штатов и ЕС, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако Вьетнамская ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) прогнозирует, что в 2019 г. стоимость экспорта креветок вырастет до 4 млрд долларов. Такого результата поставщики надеются достичь благодаря вступлению в силу соглашения о свободной торговле между ЕС и республикой, которое приведет к снижению таможенных тарифов.

Fishnews