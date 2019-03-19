19 марта 2019 года

РРПК готовится штурмовать розницу

Фирменная продукция из минтая от Русской рыбопромышленной компании появится в торговых сетях уже в апреле. Покупателям предложат филе минтая порционное и в индивидуальной упаковке.

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) анонсировала сроки начала продаж продукции премиального качества из минтая в категории «готово к приготовлению». Это совместный проект с ГК «Агама». Рыбное филе под объединенным брендом Agama-Nordeco поступит на прилавки российских розничных сетей уже в апреле.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, на рынок выходят два вида продукции. Это филе минтая порционное (400 г) в виде плиток по 100 г и филе минтая в индивидуальной упаковке. Продукция производится на мощностях компании «Агама» из сырья РРПК, замороженного в море. В процессе переработки рыба не подвергается дефростации и благодаря этому сохраняет полезные свойства и вкусовые качества.

«Для РРПК, как одного из мировых лидеров по добыче и переработке минтая, крайне важно обеспечить для конечного потребителя доступ к высококачественной продукции из этой рыбы», – прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов.

В компании отмечают, что минтай – уникальный диетический продукт, богатый источник витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых омега-3 ненасыщенных жирных кислот.

«Благодаря организации производства собственного розничного бренда, РРПК обеспечивает контроль качества на всех этапах – от добычи до выпуска конечной продукции. В этом нам помогает многолетний опыт и экспертиза компании «Агама», - заявил Федор Кирсанов.

Вкус блюд, приготовленных из филе Agama-Nordeco, руководители РРПК и «Агамы» оценили во время презентации с дегустацией первых образцов продукции.

«Мы довольны результатом, который с радостью готовы представить покупателям по всей России, - отметил генеральный директор «Агамы» Юрий Алашеев. – Уверен, что впереди у наших компаний еще не один год успешного сотрудничества по развитию совместного бренда и обеспечению российского рынка продукцией из минтая высочайшего качества».

Fishnews