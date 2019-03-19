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Заседание Совета директоров рыбохозяйственных НИИ. Фото пресс-службы Росрыболовства

Наука пристальней проследит за пресноводной рыбой

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии намерен расширить программу исследований пресноводных водоемов, чтобы повысить достоверность прогнозов. Инициативу поддержало Росрыболовство.

Решение приняли на заседании Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов. Директор ВНИРО Кирилл Колончин рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос комплексного мониторинга пресноводных объектов и технического переоснащения научных лабораторий и подразделений института в регионах.

«Нынешние масштабы исследований по пресноводным объектам не позволяют в полной мере отследить динамику запасов. Мы предлагаем расширить мониторинг пресноводных водоемов по трехлетней программе. Уверен, что мы значительно поднимем качество оценки ресурсов, что может стать основанием для увеличения прогнозных величин вылова в акваториях европейской части России и Сибири. Это будет важно для отрасли в целом, включая рыбаков-любителей», – подчеркнул глава института.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков поддержал инициативу. Он поручил проработать с заинтересованными субъектами совместные программы, в том числе рассмотреть в качестве пилотного региона Ямало-Ненецкий автономный округ, с которым у ВНИРО уже есть соглашение о научном сотрудничестве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, суммарный общий допустимый улов пресноводных видов ВБР на 2020 г, определенный для 48 видов в 45 регионах, составляет 47,2 тыс. тонн.

На заседании рассмотрели меры повышения точности рекомендаций как по уровню вылова неквотируемых недоосваиваемых объектов, так и по пресечению переловов. По итогам обсуждения Илья Шестаков поручил ВНИРО совместно с территориальными управлениями ведомства провести совещания с рыбаками. Исходя из полученных данных, предполагается подготовить предложения по трем основаниям: для каких запасов следует повышать рекомендованный вылов, какие объекты необходимо переводить в перечень квотируемых и в отношении каких запасов надлежит предусмотреть ограничения в правилах рыболовства (например, по срокам или орудиям добычи).

Fishnews
  • Заседание Совета директоров рыбохозяйственных НИИ. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
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