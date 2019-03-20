20 марта 2019 года

Росрыболовство рассказало о результатах третьей заявительной кампании по инвестквотам

В рамках третьего этапа приема заявок на инвестиционные квоты предусматривается реализация 18 проектов судов и заводов, в отрасль планируется привлечь более 58 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Реализация программы инвестиционных квот вылова стала одной из тем заседания подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам первых двух этапов заявительной кампании заключено 33 договора, предусматривающих закрепление долей квот под строительство судов, и 21 договор, предполагающий создание рыбоперерабатывающих заводов, - такие данные привел на заседании подкомиссии заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В январе завершился третий этап приема заявлений: на рассмотрение поступило 11 проектов по строительству флота (9 судов для Дальневосточного бассейна и 2 – для Северного), 7 проектов по постройке заводов. Суммарный объем инвестиций – 58 млрд рублей.

На заседании подкомиссии обсуждались изменения, которые требует программа инвестиционных квот. Первый опыт инвесторов показал, что механизм нужно сделать более гибким.

Fishnews