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Амурского черного леща поймали в озерной сети реки Иле. Фото пресс-службы КазНИИРХ

Амурский лещ доплыл до Казахстана

В Балкаш-Илийском бассейне Республики Казахстан появился очередной чужеродный вид – черный лещ. Его естественным ареалом обитания является акватория бассейна Амура до Южного Китая.

Вселенца поймали специалисты НПЦ рыбного хозяйства республики в 2015 г. в одном из пойменных озер сети реки Иле (выше водохранилища Капшагай). По словам местных рыбаков, изредка черные лещи попадались в уловах и раньше.

Естественным ареалом обитания этой рыбы является бассейн Амура до Южного Китая. Незаконный вылов подорвал промысловый статус черного леща еще в 1980-е гг. прошлого века, после чего вид внесли в Красную книгу Российской Федерации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Казахского НИИ рыбного хозяйства, во время исследований в сети ученых попались два экземпляра черного леща. Их масса составила 1,42 и 2,37 кг при длине туловища от 0,39 до 0,43 м соответственно. Пищу рыб составляли водные растения (уруть, рогоз и другие) и личинки мошек и стрекоз. Самка к моменту вылова уже отметала икру. Это означает, что в казахских водах черные лещи размножаются, отметили в институте.

Сотрудники КазНИИРХ констатировали, что все чаще наблюдается проникновение чужеродных видов по трансграничной реке Иле. Она берет начало на территории соседнего Китая, где ведется активное выращивание объектов аквакультуры. Только за последние годы в Балкаш-Илийский бассейн проникли из рыб пелядь и тиляпия, а из беспозвоночных - китайский мохнаторукий краб и крупная «японская» креветка. Ученые отметили, что все эти объекты имеют высокую промысловую ценность.

Fishnews

  • Амурского черного леща поймали в озерной сети реки Иле. Фото пресс-службы КазНИИРХ
  • Амурского черного леща поймали в озерной сети реки Иле. Фото пресс-службы КазНИИРХ
  • Амурского черного леща поймали в озерной сети реки Иле. Фото пресс-службы КазНИИРХ
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    НазадМетки: аквакультураикракрабкреветка
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