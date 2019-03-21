21 марта 2019 года

Государство может отойти от регулирования тарифов на перевозки рыбы

Утверждена долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 г. Документ предусматривает возможность инициирования отмены государственного тарифного регулирования в сфере перевозок рыбы и рыбопродукции.

Программа утверждена распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2019 г. № 466. В числе основных задач - развитие комплексного обслуживания грузоотправителей и повышение качества грузовых перевозок, развитие контейнерных перевозок.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с генеральным директором – председателем правления РЖД Олегом Белозеровым отметил, что в программе учтены основные направления развития «Российских железных дорог» на ближайшие годы, включая целый ряд фундаментальных решений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе прописаны ключевые инициативы развития транспортно-логистических услуг. В частности, предусматривается «проведение анализа (совместно с федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка) и инициирование при наличии экономической целесообразности поэтапного прекращения государственного тарифного регулирования в отдельных конкурентных сегментах рынка транспортных услуг». В том числе – при перевозке рыбы и рыбопродуктов.

Напомним, ситуация с перевозками рыбы с Дальнего Востока в определенные периоды становится особенно острой, прежде всего в конце лета – начале осени, когда идет лососевая путина. По ряду причин в общем объеме перевозок уловов из ДФО в другие регионы России доля автомобильного и морского транспорта увеличивается, а железнодорожного – снижается.

Fishnews