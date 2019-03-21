Государство может отойти от регулирования тарифов на перевозки рыбы
Утверждена долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 г. Документ предусматривает возможность инициирования отмены государственного тарифного регулирования в сфере перевозок рыбы и рыбопродукции.
Программа утверждена распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2019 г. № 466. В числе основных задач - развитие комплексного обслуживания грузоотправителей и повышение качества грузовых перевозок, развитие контейнерных перевозок.
Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с генеральным директором – председателем правления РЖД Олегом Белозеровым отметил, что в программе учтены основные направления развития «Российских железных дорог» на ближайшие годы, включая целый ряд фундаментальных решений.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе прописаны ключевые инициативы развития транспортно-логистических услуг. В частности, предусматривается «проведение анализа (совместно с федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка) и инициирование при наличии экономической целесообразности поэтапного прекращения государственного тарифного регулирования в отдельных конкурентных сегментах рынка транспортных услуг». В том числе – при перевозке рыбы и рыбопродуктов.
Напомним, ситуация с перевозками рыбы с Дальнего Востока в определенные периоды становится особенно острой, прежде всего в конце лета – начале осени, когда идет лососевая путина. По ряду причин в общем объеме перевозок уловов из ДФО в другие регионы России доля автомобильного и морского транспорта увеличивается, а железнодорожного – снижается.
Fishnews