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Гендиректор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС на заседании правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса

Инвесторы рассчитывают на более прозрачный механизм выделения квот под заводы

Дальнейшая работа над правовой базой по инвестиционным квотам должна быть направлена на то, чтобы механизм стал более понятным и для бизнеса, и для государственных органов, считает гендиректор компании «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас.

Поручения по совершенствованию механизма инвестиционных квот дал вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев по итогам заседания правительственной подкомиссии, состоявшегося 19 марта во Владивостоке.

Программа инвестиционных квот вылова была запущена в 2017 г., поступили десятки заявок на постройку судов и береговых заводов. Однако практика показала серьезные вопросы.

Для привлечения инвестиций очень важен прозрачный порядок, которые избавит и предприятия, и государство от рисков, прокомментировал итоги заседания подкомиссии его участник, генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. Камчатская компания, напомним, вошла в программу с заводом большой мощности в селе Устьевое, но ресурсное обеспечение, на которое рассчитывала, пока не получила. Общий объем инвестиций в производство оценивается более чем в 600 млн рублей. Предприятие готово к эксплуатации, причем оно будет выполнять как раз те задачи, которые изначально поставило правительство, – по выпуску продукции глубокой переработки, подчеркнул собеседник Fishnews.

Одно из поручений вице-премьера – полпреда – добиться большей прозрачности процедуры приемки объектов инвестиций. Из выступления Юрия Трутнева можно сделать вывод, что цель государственных органов, регуляторов – сделать режим предоставления инвестиционным квот максимально понятым, лишенным избыточных административных барьеров, считает Алекс Раманаускас.

Отметил он и важность поручения о том, чтобы подготовить порядок определения и утверждения общего допустимого улова с учетом сроков ввода в эксплуатацию объектов инвестиций.

Fishnews
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