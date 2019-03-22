Инвесторы рассчитывают на более прозрачный механизм выделения квот под заводы
Дальнейшая работа над правовой базой по инвестиционным квотам должна быть направлена на то, чтобы механизм стал более понятным и для бизнеса, и для государственных органов, считает гендиректор компании «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас.
Поручения по совершенствованию механизма инвестиционных квот дал вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев по итогам заседания правительственной подкомиссии, состоявшегося 19 марта во Владивостоке.
Программа инвестиционных квот вылова была запущена в 2017 г., поступили десятки заявок на постройку судов и береговых заводов. Однако практика показала серьезные вопросы.
Для привлечения инвестиций очень важен прозрачный порядок, которые избавит и предприятия, и государство от рисков, прокомментировал итоги заседания подкомиссии его участник, генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. Камчатская компания, напомним, вошла в программу с заводом большой мощности в селе Устьевое, но ресурсное обеспечение, на которое рассчитывала, пока не получила. Общий объем инвестиций в производство оценивается более чем в 600 млн рублей. Предприятие готово к эксплуатации, причем оно будет выполнять как раз те задачи, которые изначально поставило правительство, – по выпуску продукции глубокой переработки, подчеркнул собеседник Fishnews.
Одно из поручений вице-премьера – полпреда – добиться большей прозрачности процедуры приемки объектов инвестиций. Из выступления Юрия Трутнева можно сделать вывод, что цель государственных органов, регуляторов – сделать режим предоставления инвестиционным квот максимально понятым, лишенным избыточных административных барьеров, считает Алекс Раманаускас.
Отметил он и важность поручения о том, чтобы подготовить порядок определения и утверждения общего допустимого улова с учетом сроков ввода в эксплуатацию объектов инвестиций.
Fishnews