25 марта 2019 года

Депутаты готовят широкое обсуждение темы квот и аукционов

Профильный комитет Госдумы планирует провести 8 апреля парламентские слушания, посвященные историческому принципу распределения квот и аукционам.

«Исторический принцип» распределения водных биологических ресурсов и аукционы по предоставлению права на добычу (вылов) водных биоресурсов – преимущества и недостатки» – так звучит тема парламентских слушаний, которые должны состояться в Москве 8 апреля.

Проведет обсуждения по резонансным для отрасли вопросам Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что 14 марта правительство одобрило законопроект о распределении через аукционы квот добычи крабов. 19 марта документ был внесен в Госдуму. Совет ГД принял решение, что отзывы, предложения и замечания к законопроекту должны собираться до 30 марта, проект решено включить в проект порядка работы Госдумы на 4 апреля. Регулятор уже не раз указывал на то, что закон о крабовых аукционах планируется принять в 2019 г.

Fishnews