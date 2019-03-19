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В столице Приморья прошло заседание подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока

Законопроект о крабовых квотах могут ждать «усовершенствования»

В потенциальную работу законопроекта о крабовых аукционах могут быть внесены «определенные усовершенствования», сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Поработаем с ним какое-то время и будет введен в действие», - заявил глава ведомства.

Вопрос о крабовых квотах журналисты задали по итогам заседания подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел встречу 19 марта во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Правительство рассмотрело законопроект о крабовых аукционах, дальнейшее утверждение пойдет по принятой процедуре, напомнил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он рассказал, что обсуждалось внесение «определенных усовершенствований» в потенциальную работу этого закона. «Поработаем с ним какое-то время и будет введен в действие», - заявил министр.

Ему также был задан вопрос, будут ли учтены мнения бизнес-сообщества, депутатов Дальнего Востока, выступавших против аукционов по крабовым квотам.

«Вы знаете, у нас всегда мнения учитываются, выслушиваются все стороны, потом мы принимаем решения, выбираем из общего набора мнений. Надо четко понимать, что решения принимаются, исходя из интересов страны. Интересов экономики, дальнейшего развития», - ответил Дмитрий Патрушев. Предполагается, что закон вступит в действие уже с нынешнего года.

Напомним, что на заседании 14 марта правительство поддержало проект федерального закона о новом виде квот – на вылов крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Распределять такие квоты предлагается на аукционах. Законопроект предусматривает, что за получателями долей квот будут закрепляться обязательства по строительству в России инвестиционных объектов. Один из вопросов, который как раз и озвучивали к проекту представители бизнеса, - что это будут за объекты.

Fishnews

  • В столице Приморья прошло заседание подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока
  • Заместитель министра промышленности и торговли Олег РЯЗАНЦЕВ, руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ
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