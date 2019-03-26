26 марта 2019 года

Марифермеры Приморья рассказали о наболевшем

Совещание по проблемам развития аквакультуры Приморского края провел во Владивостоке заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Бизнес обратил внимание, в частности, на вопросы экологической экспертизы и сроков изъятия гидробионтов.

Экспертиза неизбежна

Тема государственной экологической экспертизы на встрече поднималась не раз. Президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш обратила внимание на пункт 2 статьи 3 ФЗ о рыбоводстве. По закону, принцип осуществления аквакультуры и заключается в способе, не допускающем нанесение ущерба окружающей среде, отметила глава отраслевого объединения.

Она предложила Росрыболовству рассмотреть возможность не проводить ГЭЭ хотя бы в отношении пастбищной аквакультуры, при которой гидробионты выращиваются в условиях естественной свободы. Представитель ведомства на это заметил, что экспертиза по планируемой деятельности обязательна для всех и делается один раз.

В Росприроднадзоре считают разработанный механизм прохождения экспертизы идеальным и какие-либо изменения в процедуру вносить отказались, проинформировал Василий Соколов. По его словам, новый руководитель федеральной службы пообещала лично следить за прохождением ГЭЭ аквакультурными предприятиями, чтобы «никто из них не остался обделенным» и ни у кого не были превышены сроки проведения экспертизы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, аквафермеры попросили у Росрыболовства гарантий по срокам действия положительного заключения ГЭЭ. «Устно нам говорили, что срок действия экспертизы равен сроку действия договора. Но официального подтверждения, что экспертиза будет действовать именно на срок договора, мы не имеем», - подчеркнула Елена Януш. «Если каждые три года проходить экспертизу на каждый участок, то никаких денег не хватит», - беспокоились аквафермеры.

По словам президента ассоциации, стоимость подготовки документов для прохождения ГЭЭ может достигать 1,5 млн рублей.

Представитель федерального агентства заверил, что экспертиза делается только один раз, что она не может быть «временной», как не может и проводиться повторно (при условии, что не вводились новые технологии выращивания). «Давайте вместе пройдем этот путь. Мы уже прошли этот путь на Черном море, прошли на Севере, и сейчас все методично проходят экспертизу», - рассказал Василий Соколов. Он обещал, что Росрыболовство постарается получить все разъяснения, беспокоящие аквафермеров.

Нужны ли сроки сбора «урожая»?

На совещании представители бизнеса заявили, что установление жестких сроков изъятия объектов аквакультуры с «морских огородов» является вмешательством в хозяйственную деятельность предприятий.

Согласно подпункту «к» пункта 3 порядка предоставления отчетности об объемах выпуска и изъятия из водных объектов аквакультурных гидробионтов (утвержден приказом Минсельхоза № 471 от 25 ноября 2014 г.), в акте выпуска обязательно указывается срок изъятия объекта – год и месяц. По словам Елены Януш, если предприятие по каким-то причинам не сможет своевременно - в зафиксированный в акте срок – собрать «урожай», то в дальнейшем с этим могут возникнуть большие трудности.

После того, как предприятие выпустило посадочный материал согласно акту, оно уже подтвердило право собственности на эту продукцию, а значит, нецелесообразно устанавливать сроки изъятия, считает глава ассоциации. Компания может изъять «урожай» в виде молоди, двухлеток, трехлеток - это решение организации, как распорядиться своим товаром», - обратила внимание Елена Януш.

Василий Соколов поддержал предложение рыбоводов, согласившись с тем, что норма об установлении сроков изъятия избыточна.

Fishnews