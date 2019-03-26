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Научно-исследовательское судно Росрыболовства «ТИНРО». Фото пресс-службы Тихоокеанского филиала ВНИРО

Экспедиция «ТИНРО» соберет данные для главных путин

Научно-исследовательское судно Росрыболовства «ТИНРО» отправилось в одну из самых важных и продолжительных экспедиций года. Работы позволят понять, чего рыбакам ждать в лососевую путину, и собрать данные по минтаю.

Ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) выполнят исследования запасов главного объекта дальневосточного промысла – охотоморского минтая, также изучат его запасы в океанических водах Курильских островов. Затем специалисты перейдут к не менее значимым для россиян тихоокеанским лососям. Всего научная группа проведет в море примерно четыре месяца и вернется в порт Владивостока в июле, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Работы по минтаю будут включать определение численности и биомассы этой рыбы и попутно другого нектона в обследуемых районах, оценку выметанной икры за нерестовый период в районах воспроизводства, сбор биостатистических материалов по размерно-возрастной и половой структуре, данных по интенсивности и направлению нерестовых миграций, сроков массового нереста и условиям воспроизводства минтая. В дальнейшем полученные материалы будут обработаны и использованы для подготовки прогноза общего допустимого улова на последующие годы и рекомендаций к прогнозу на минтаевую путину 2019-2020 гг.

Лососевые предпутинные съемки очень важны для промышленности, поскольку они дают актуальные сведения об объемах перезимовавших лососей. Такие работы позволяют понять, к чему готовиться рыбакам в предстоящую путину. В период завершения нагула и начала преданадромных миграций работы будут проведены с тихоокеанской стороны Курил и в открытых водах Тихого океана. Собранные данные об обилии рыбы, о климато-океанологическом режиме мест нагула, о кормовой базе помогут ученым лучше понять сроки и темпы миграций лососей. В последние годы эти работы также дают дополнительную информацию и об обилии сардины и скумбрии в эпипелагиали открытых вод Тихого океана в летний сезон.

В ходе съемок наиболее важные данные будут передаваться на сушу для обеспечения оперативного научного сопровождения путин.

Fishnews
НазадМетки: владивостокикраминтайросрыболовство
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