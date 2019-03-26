26 марта 2019 года

На всероссийскую конференцию отрасли можно зарегистрироваться онлайн

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса пройдет в Москве 16 апреля. Для участия в этом мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию до 1 апреля.

Напомним, главным событием конференции должно стать подписание Отраслевого трехстороннего соглашения для организаций рыбного хозяйства между отраслевым объединением работодателей, ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства и Росрыболовством.

На конференцию приглашены представители предприятий рыбной отрасли, федеральных и региональных органов государственной власти, профессиональных ассоциаций и объединений. Участие в мероприятие примут делегаты IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса. При этом представители предприятий – членов Общероссийского объединения работодателей рыбной отрасли могут принять участие в конференции независимо от того, были они избраны делегатами IV Съезда или нет.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, для участия в конференции нужно пройти обязательную онлайн-регистрацию на сайте www.fish2019.orgpoint.vip.

Там вы увидите анкету со следующими полями: «ФИО», «Организация», «Город», «Должность», «Контактный номер телефона», «E-mail», «Комментарий».

Необходимо заполнить все поля. При этом в графах «Номер телефона» и «E-mail» надо оставить личные контактные данные.

Поле «Комментарий» можно заполнить по желанию, если у вас есть дополнительная информация для Оргкомитета конференции.

После заполнения информации, проверьте, пожалуйста, все ли заполнено корректно.

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Заявка будет обработана в течение 48 часов, после чего Оргкомитет конференции свяжется с вами.

С более подробной информацией можно ознакомиться в разделе конференции на сайте ВАРПЭ.

Fishnews