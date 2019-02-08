08 февраля 2019 года

Рыбацкие работодатели готовятся к подписанию отраслевого соглашения

Российский союз работодателей-рыбопромышленников подготовил проект трехстороннего отраслевого соглашения. Документ направили всем участникам объединения, а также другим союзам и ассоциациям для рассмотрения.

В Москве прошло первое заседание бюро правления Российского союза работодателей-рыбопромышленников, сообщили в пресс-службе ВАРПЭ.

Участники встречи обсудили основные направления работы объединения в 2019 г., а также рассмотрели проект Отраслевого соглашения по организациям рыбной отрасли на 2019 – 2021 гг.

Как рассказал Fishnews президент РСРР Сергей Тимошенко, в проект документа включен пункт о том, что «стороны договорились в период действия соглашения не допускать принятие нормативных правовых актов, ухудшающих социально-экономическое положение работников».

Проект соглашения уже направили для обсуждения всем членам объединения, Российскому профсоюзу работников рыбного хозяйства, Федеральному агентству по рыболовству, а также общественным и иным некоммерческим объединениям рыбохозяйственного комплекса.

Ожидается, что все поступившие предложения по доработке соглашения будут рассмотрены на следующем заседании бюро правления РСРР.

Напомним, 17 октября 2018 г. состоялось первое собрание учредителей Российского союза работодателей-рыбопромышленников. В его состав решили войти 59 предприятий рыбохозяйственного комплекса, представляющих, как требует законодательство, более половины субъектов РФ. 26 ноября прошлого года Минюст зарегистрировал и подтвердил статус РСРР как общероссийского отраслевого объединения работодателей.

Приоритетом для РСРР является заключение трехстороннего отраслевого соглашения между работодателями-рыбопромышленниками, отраслевым профсоюзом и Росрыболовством. Ожидается, что это позволит решать вопросы социально-трудовых и экономических отношений с учетом специфики рыбной отрасли.

Fishnews