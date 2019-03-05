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Всероссийскую конференцию работников рыбохозяйственного комплекса планируется провести 16 апреля в Москве

ВАРПЭ сообщила о дате Всероссийской конференции работников отрасли

Всероссийскую конференцию работников рыбохозяйственного комплекса планируется провести 16 апреля в Москве. Главным событием станет подписание трехстороннего отраслевого соглашения для рыбной отрасли.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства начали работу по подготовке к всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Как сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев, конференция, в которой примут участие делегаты IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса, состоится 16 апреля одновременно с подписанием Отраслевого трехстороннего соглашения организаций рыбного хозяйства на 2019 – 2021 гг.

В ноябре 2018 г. ВАРПЭ направила в рыбацкие объединения информационное письмо о целесообразности проведения в 2019 г. всероссийской конференции работников и получила положительные ответы, рассказали Fishnews в ассоциации. Делегатами конференции станут делегаты IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса, поэтому нет необходимости в повторной процедуре их выдвижения, отметили в объединении.

На конференции планируется обсудить итоги заявочной кампании 2018 г., а также вступившие в силу в 2019 г. новации в отраслевом законодательстве, сбои в реализации наделения инвестиционными квотами и запрет на осуществление перегрузов рыбной продукции. Кроме того, к конференции планируется завершить предварительную работу по инвентаризации обязательных требований в рыбной отрасли. Напомним, что в послании президента РФ Федеральному Собранию в 2019 г. прямо установлена задача осуществить анализ и «выбраковку» устаревших обязательных требований к 1 января 2021 г. По словам Германа Зверева, «предварительная подготовка уже была сделана НИУ «Высшая школа экономики» и сейчас будет проходить согласование и обсуждение с Росрыболовством».

Главным событием всероссийской конференции станет подписание Отраслевого трехстороннего соглашения для организаций рыбного хозяйства между отраслевым объединением работодателей, ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства и Росрыболовством.

Fishnews
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