28 марта 2019 года

Северный бассейн примет участие в работе над темами Всероссийской конференции

Союз рыбопромышленников Севера сформирует делегацию для участия во Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Рыбаков волнует ситуация с приказом Минсельхоза по «Гонцу», организацией промысла в районе НАФО, защита интересов страны на международном уровне и другие темы.

Члены правления Союза рыбопромышленников Севера на заседании 27 марта рассмотрели вопрос об участии в подготовке Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, которая пройдет 16 апреля в Москве. Организаторами мероприятия выступают ВАРПЭ, Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства.

Планируется, что союз примет участие в формировании повестки дня конференции. В частности, предприятия Северного бассейна обращают внимание, что до сих пор не урегулирована проблема, спровоцированная приказом Минсельхоза от 15 ноября 2018 г. № 525, - об обязательном оснащении терминалами «Гонец» судов, работающих выше 75 градуса северной широты. Тревогу у рыбаков вызывает и ситуация, сложившаяся после выхода в феврале приказов Росрыболовства о распределении квот в районе регулирования НАФО, в результате эксперты прогнозируют потери для российской стороны ресурсов в 2019 г.

Делегаты также намерены поднять вопросы о возникших проблемах с поставками рыбопродукции на территорию России из-за несоответствия техрегламенту и об отстаивании интересов нашей страны на международном уровне, включая участие квалифицированных специалистов Росрыболовства во всех международных комиссиях по рыболовству и рабочих комитетах.

«Это не окончательный список, у нас накопилось очень вопросов», - рассказал Fishnews председатель правления СРС Владимир Григорьев, который выступит основным докладчиком от Северного бассейна.

На конференцию Союз рыбопромышленников Севера направит около 20 делегатов. «Будем стремиться, чтобы процент плавсостава в делегации оказался максимальным. К сожалению, многие моряки, которые участвовали и выступали на съезде в прошлом году, сейчас находятся в море на промысле, но постараемся собрать, кого сможем», - отметил Владимир Григорьев.

Fishnews