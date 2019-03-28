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Результаты работы минтаевой экспедиции обсудили на очередном заседании штаба путины. Фото пресс-службы Росрыболовства

Добыча минтая набирает обороты

К 25 марта российский вылов минтая в Охотском и Беринговом морях достиг 731 тыс. тонн, превысив уровень прошлого года уже на 3,6%. Тихоокеанской сельди освоено 51,6 тыс. тонн (84% к показателю на аналогичную дату 2018 г.).

Результаты работы экспедиции обсудили на очередном заседании штаба путины. Совещание в режиме видеоконференции с регионами провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Основной промысел минтая осуществляется в Охотском море: там добыто 703,48 тыс. тонн, что на 3,7% выше уровня прошлого года. Добыча в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах принесла 514,3 тыс. тонн (+15,73%), в Восточно-Сахалинской подзоне – 35,14 тыс. тонн (+99,7%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. На прошедшей неделе сельдь в Северо-Охотоморской подзоне не осваивали.

Заместитель руководителя координационной группы Юрий Омельченко с борта судна «Василий Каленов» доложил о ситуации в районе экспедиции. Сейчас в Охотском море работают 188 рыбодобывающих судов. 5 из них ведут промысел креветки, 11 - краба, 31 - донно-пищевых объектов. Три судна работают на приеме сырца от снюрреводного флота.

25 марта к добыче сельди в Северо-Охотоморской подзоне приступило одно судно, улов составил 20 тонн. В Западно-Камчатской подзоне сельдь пока не ловят.

Специализированный траловый промысел минтая в Охотском море ведут 130 судов. Четыре судна работают снюрреводами, три заняты на приеме добытого сырца от среднетоннажников. Еще до 6 единиц флота периодически ведут снюрреводный промысел минтая в прибрежном районе Камчатско-Курильской подзоны и у Северных Курил со сдачей уловов в Северо-Курильск.

В экспедиции работают 30 транспортов и 7 танкеров. От 5 до 15 транспортов ежедневно находились под погрузкой. За отчетный период снялись в порты 12 транспортов различной емкости. В районе экспедиции находятся три патрульных судна и 18 научных наблюдателей.

На неделе метеорологическая обстановка в Охотском море в целом была благоприятна для промысла всех объектов. В течение двух дней незначительная часть флота штормовала в южном районе Камчатско-Курильской подзоны и на Северных Курилах.

Ледовая обстановка остается сложной. Залив Шелихова закрыт тяжелыми льдами. За безопасностью в экспедиции следит спасатель «Сибирский».

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Игорь Мельников рассказал о прогнозе на ближайшую перспективу. Площадь льдов в Охотском море к 24 марта составила 74%, что на 3% выше уровня прошлого года. В течение прошедшей недели северная часть Охотского моря подвергалась влиянию холодной арктической ложбины, поэтому в этих районах преобладал достаточно низкий температурный фон. Ожидается, что 27 марта выход активного циклона на юг акватории и его медленное смещение на юго-восток Камчатки осложнит штормовую обстановку. Мощные северные и северо-восточные ветра будут создавать предпосылки для взлома сплоченного льда залива Шелихова.

Вынос полей средне- и мелкобитого льда мористее к югу и юго-западу может предельно усложнить ледовую обстановку для работы промыслового флота в районах к северу от 51-52° с.ш. (в северной части Западно-Камчатской подзоны и у западного ледяного массива). 30 марта направление ветровых переносов может сохраняться, но их скорости снизятся. 31 марта возможна относительная стабилизация ледовой и метеообстановки на большей части акватории. На подходах к заливу Шелихова под влиянием образовавшегося циклонического мезовихря могут происходить быстрые (буквально по часам) перераспределения полей подвижного льда с частым образованием зон разрежения и сжатия, отмечают ученые.

На предстоящей неделе на промысле минтая прогнозируется удовлетворительная обстановка. Суммарный вылов ожидается в пределах 78-82 тыс. тонн. Основной район работ добывающего флота – южные и юго-восточные склоны возвышенности Лебедя (Северо-Охотоморская подзона). Уловы крупнотоннажного флота в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах возможны на уровне 120-130 тонн на судосутки, у среднетоннажного флота – в пределах 45-55 тонн. В Камчатско-Курильской подзоне – 80-85 тонн и 50-60 тонн на судосутки соответственно. Ожидается, что на момент закрытия специализированного промысла минтая в объединенных «камчатских» подзонах будет выловлено около 530 тыс. тонн этой рыбы (освоение ОДУ составит около 86%).

С 3 по 24 марта в Северо-Охотоморской подзоне промысел тихоокеанской сельди не велся из-за неблагоприятных ледовых условий в северной части Охотского моря. В ближайшее время сельдь в небольших количествах может добываться как прилов на промысле минтая. До освоения рекомендованного на зимне-весенний период объема (65 тыс. тонн) осталось добыть менее 15 тыс. тонн, что может произойти уже в первой декаде апреля. Предполагается, что кромка льда отступит в северном, северо-западном направлениях и это сделает доступными для облова скопления сельди.

Fishnews
НазадМетки: ОДУкамчаткакрабкреветкаросрыболовство
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