28 марта 2019 года

Нагружать крабовый флот требованиями не планируется

Объектами инвестиций в рамках закона о крабовых квотах должны быть суда, считают разработчики законопроекта. При этом предполагается, что требований к такому флоту будет немного, рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Подготовка правовых актов, которые предусмотрены законопроектом о крабовых квотах, стала одним из вопросов на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщает корреспондент Fishnews.

Все пять постановлений правительства уже разрабатываются, сообщил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. При этом три носят чисто технический характер, но два – сутевой, отметил глава ведомства. Он добавил, что все проекты будут представлены перед обсуждением изменений законодательства в Совете Федерации.

Объекты инвестиций, которые должен построить получать долей квот, в законопроекте не указаны. Однако регулятор предполагает, что это будут рыбопромысловые суда. Требования к объектам инвестиций должны быть определены отдельным постановлением. «В крабовом промысле задействован достаточно простой флот, поэтому мы предполагаем, что это будут очень небольшие ограничения и связаны они будут только с размерным рядом, с водоизмещением и, возможно, с мощностью трюмов для хранения», - рассказал Илья Шестаков.

Fishnews