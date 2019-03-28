28 марта 2019 года

Как крабовый законопроект обсуждали в Совете Федерации

Проект закона о крабовых аукционах рассмотрели на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Какие позиции высказывались по резонансному документу – в материале Fishnews.

Проект закона, предусматривающий введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях, правительство внесло в Госдуму 19 марта. Предполагается, что такие объемы будут распределяться по итогам аукционов.

Резонансный законопроект продолжает свой путь во властных кабинетах. 26 марта документ рассмотрел Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщает корреспондент Fishnews.

Кто видит в изменениях «шаг вперед»

В начале обсуждения сенатор Сергей Митин отметил, что проект вызвал большой резонанс, «необходимость его принятия продиктована сегодня реальными изменениями в рыбохозяйственном секторе». Причем родилась эта инициатива, не «с бухты-барахты, а на основании серьезных поручений президента, правительства, проработки и внесения его уже в Государственную Думу».

Закон, по мнению Сергея Митина, позволит развивать конкуренцию, откроет доступ на рынок новым игрокам и позволит вложить туда инвестиции. Сослался сенатор и на дополнительные доходы федерального бюджета в 82 млрд рублей.

Парламентарий предложил одобрить концепцию законопроекта, «поскольку это на самом деле шаг вперед и изменение в лучшую сторону».

В то же время, добавил сенатор, документ требует определенных дополнений и изменений. Первое – законопроект охватывает предмет совместного ведения регионов и к его окончательному принятию нужно представить мнение всех субъектов Федерации. Второе – надо понять, откуда взялись прогнозы по поступлениям в 82 миллиарда. Третье – есть смысл распространить общий срок в 15 лет и на инвестквоты добычи крабов в инвестиционных целях. Четвертое – нужно привести норму о крабовых квотах в соответствие с «классическими» инвестквотами, которые можно осваивать только после того, как судно построено. Пятое – необходимо установить сроки или кратко описать основные параметры постановлений, которые потребуется принимать в рамках нового закона.

Глава комитета Алексей Майоров, который вел обсуждение, согласился, что сенаторы к моменту принятия закона уже должны видеть проекты подзаконных актов. «Тогда бы мы понимали, как это все будет работать в комплексе», - прокомментировал он выступление коллеги.

Выступил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он привел точку зрения, которую уже не раз озвучивали разработчики изменений: проект не нарушает в целом исторический принцип распределения квот, а касается только крабов – высокорентабельного объекта промысла.

Инвестиций в крабовый бизнес за последние годы практически не было, продолжает настаивать регулятор. «Да, понятно, когда законопроект родился, за последние годы крабовые компании чуть-чуть стали инвестировать в родные берега. Но мне кажется, что этого недостаточно. Флот устаревший, порядка 30 лет, условия работы ужасные», - сказал глава федерального агентства. Он заявил, что таможенная стоимость занижается примерно в 1,5 раза, налоги, которые выплачиваются со всего крабового бизнеса, составляют 4,5 млрд рублей в год, при этом ставки сбора – 388 млн рублей.

Модель, которая была выбрана по крабу, глава Росрыболовства назвал «компромиссной». В правительстве шли дискуссии о том, чтобы рассмотреть реализацию 100% крабов. «Мы понимаем, что это может серьезно ударить по различного рода компаниям. Поэтому была выбрана такая оптимальная модель, компромиссная – 50%», - заявил Илья Шестаков.

Он также обратил внимание на то, что, по данным ведомства, из 93 организаций, занимающихся промыслом крабов, 22% не имеют собственных судов. «То есть по сути дела это «квотные рантье», - объяснил руководитель Росрыболовства.

Одна из важнейших тем сейчас: относится ли предмет законопроекта к совместному ведению РФ и регионов. От этого зависят важные процедурные моменты рассмотрения документа в Госдуме. Биоресурс федеральный, поэтому правительство не считает, что крабовый законопроект – совместного ведения, заявил глава ведомства. «Мы будем в Государственной Думе тоже об этом говорить и на этом настаивать», - сообщил Илья Шестаков. Тем не менее, добавил он, законопроект резонансный, поэтому запрашивались мнения регионов. 90% поступивших замечаний – отрицательные. «Единственный субъект, который достаточно нейтрально выступает, - это Приморский край», - рассказал руководитель федерального агентства.

Он пообещал предоставить расчеты, каким образом получена сумма поступлений от торгов в 82 млрд рублей. С Минфином, по словам Ильи Шестакова, есть принципиальная договоренность, что часть средств от аукционов пойдет на выполнение госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса: строительство трех крупнотоннажных НИС и семи среднетоннажных, обеспечение органов рыбоохраны, строительство объектов рыбоводной инфраструктуры. Объяснил он и разницу в сроках предоставления права на вылов.

Вопрос: «сначала построить судно, а потом осваивать ресурс» – глава Росрыболовства назвал предметом для обсуждения. «Мы посчитали это не совсем правильным, если они (инвесторы – прим. корр.) сначала внесут деньги, а через три года будут сидеть ждать, что у них бизнес начнется. Но при этом там стоит жесткое обязательство, что если ты через три года не построил судно, то тогда ты лишаешься и своих денег, и квот, которые ты выиграл на аукционе. Но вопрос дискуссионный, можно обсудить», – сказал руководитель ведомства.

Он также пообещал представить проекты постановлений правительства перед рассмотрением поправок в Совете Федерации. Уже началась разработка всех пяти документов, при этом три из них носят чисто технический характер, проинформировал Илья Шестаков.

Позиция разработчика законопроекта остается прежней: объектами инвестиций должны быть суда. Причем требования к ним будут достаточно простые, обратил внимание глава ФАР.

Также в Росрыболовстве по-прежнему обещают, что новый принцип распределения не коснется тех квот, которые были куплены на торгах за последние годы. Однако это правило останется в силе до тех пор, как срок действия договоров по ним истечет.

Вопросов остается много

Сенатор Геннадий Орденов обратил внимание на отрицательное заключение об ОРВ, которое приняло на крабовый законопроект Министерство экономического развития. «Во-первых, Минэкономразвития законопроект согласовало без замечаний. А это именно отрицательное заключение по общественному обсуждению. Понятно, что когда все выступают против, все рыбацкие объединения и все компании… Безусловно, понятно, мы получили большинство отрицательных ответов», – прокомментировал руководитель Росрыболовства.

Прозвучал и вопрос о количестве занятых в отрасли. Разработчики законопроекта настаивают на том, что кадры не пострадают. Ситуация на рынке труда говорит о том, что люди будут востребованы, кроме того, они будут привлекаться на предприятия, которые выиграют квоты.

Член СФ Иван Кулабухов поинтересовался, что дает принятие закона. Это поддержка бизнеса, еще каких-то сфер? Как изменения отразятся на внутреннем рынке? «Вот мы говорим о законе, а когда начинаем его приземлять к земле, он получается горбатый, этот закон, не совсем он работает», – заявил парламентарий.

Выступление коллеги прокомментировал Алексей Майоров. Глава комитета провел параллель с принятием закона о повышении НДС. «Все против, понятно. А правительство считает, что нужно. И мы в результате принимаем этот закон, потому что деваться некуда, потому что иначе не бьется бюджет. Здесь Илья Васильевич достаточно квалифицированно, на мой взгляд, сказал о том, что в отрасль не идут инвестиции, что скоро будем работать на старых судах, науки вообще никакой не ведется и так далее», – заявил сенатор.

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева напомнила о негативном опыте аукционов, с которым отрасль уже столкнулась в начале 2000-х. Однако регулятор рисков здесь не видит. Тогда торги были ежегодные, а сейчас дается возможность долгосрочного планирования, ответил Илья Шестаков. Кроме того, отметил он, тогда компании были финансово несостоятельны. «Сейчас мы говорим о небольшом сегменте и четко понимаем, что эти инвестиции отрасль может выдержать», – заявил руководитель Росрыболовства.

Также сенатор спросила, не будут ли созданы условия для монополизации. «Мы же говорим о том, что должна быть конкуренция. А если 50% квот купит какая-нибудь одна компания или две компании, не будет ли это все-таки элементом монополизации этих государственных ресурсов и не приведет ли это к неконкурентной вообще борьбе на рыбном рынке?» – сказал представительница Приморья.

Конкуренцию защитят ограничения, здесь за ситуацией нужно будет проследить антимонопольной службе, прокомментировал Илья Шестаков.

Сенатор Елена Афанасьева напомнила об отрицательной позиции, которую высказывали по аукционам Общественный совет при Росрыболовстве, IV Всероссийский съезд рыбаков, приморские регионы.

Законопроект готовился в полной секретности, заявила член СФ. Открытый диалог с отраслевым сообществом, по мнению Елены Афанасьевой, позволил бы получить «совершенно другой результат». «Потому что с ними нужно было открыто говорить, они выступают, потому что они понимают, что нависла угроза, что одна или две компании заберут эти 50% квот», – сказала о рыбопромышленниках парламентарий. Спросила она и о том, откуда взялась цифра в 50%.

Сенатор напомнила о деталях подготовки законопроекта. Далеко не сразу регулятор пошел на то, чтобы разместить документ для обсуждения на портале regulation.gov.ru. А на этап публичного обсуждения было отведено всего 15 рабочих дней. Когда читаешь материалы по итогам оценки регулирующего воздействия проекта, возникает вопрос: зачем вообще предлагаются эти изменения законодательства, рассказала Елена Афанасьева.

Обещания о доработке пояснительной записки, о подготовке для обсуждения проектов подзаконных актов так и не выполнены, заявила член Совета Федерации. При этом, считает она, парламентарии поставлены перед необходимостью принимать этот закон – Елена Афанасьева напомнила о ситуации с включением в бюджет доходов от аукционов, еще до того, как торги «вписали» в законодательство.

Ранее сенатор уже отмечала: каждая структура приводит в обоснование позиции по аукционам свои данные. Для принятия столь серьезного решения нужно сопоставить все цифры. Объединить всех вокруг этой работы должен был регулятор, но он этого не сделал, полагает член СФ.

Елена Афанасьева попросила коллег отклонить закон. А если документ все-таки пойдет дальше, то нужно установить переходный период по вступлению в силу – как минимум год или два, считает сенатор. Кроме того, необходимо предусмотреть, что право на добычу предоставляется только после сдачи объекта инвестиций в эксплуатацию, – это надо отразить в отзыве комитета, настояла парламентарий.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев начал свое выступление с того, что водные биоресурсы – это понятие более широкое, чем федеральный ресурс, это ресурс национальный. Неслучайно все предыдущие законопроекты о рыболовстве направлялись в региональные органы госвласти. «Вправе правительство вводить инструменты, которые повышают эффективность водного биологического ресурса? Конечно, вправе. Оно может вводить такие инструменты, оно должно вводить такие инструменты, безусловно, если таких инструментов не существует в настоящее время», - заявил руководитель ассоциации.

Но такие механизмы уже есть, подчеркнул он. Можно было бы использовать инструмент инвестиционных квот, предусмотренных в законе о рыболовстве, для краба, это позволило уже задействовать верфи в реализации заказов для рыбаков. Вновь напомнил Герман Зверев и о возможностях повысить отдачу от использования ресурса за счет увеличения ставок сбора. При годовом поступлении 6 млрд рублей в год, это бы позволило получить за 15 лет 90 миллиардов.

При этом речь идет о том, что проект ФЗ о крабовых квотах может быть принят уже в апреле. Нужно сделать обсуждение законопроекта более системным, подчеркнул Герман Зверев. Если изменения будут приняты второпях, обязательно что-то будет упущено – такой опыт уже был с выпуском закона № 349.

Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков рассказал о последствиях принятия законопроекта о крабовых аукционах на примере своего региона. «Возьмем маленькую Магаданскую область. У нас население – 141 тысяча. Самая большая заработная плата у нас в рыбной отрасли средняя – 128 тыс. рублей. Хорошо зарабатывают рыбаки. Но если мы введем эту 50% квоту на крабы сегодня, бюджет Магаданской области потеряет минимум 100 млн рублей. Раз.

Во-вторых, мы потеряем 35% рабочих мест. Будут закрыты два перерабатывающих завода на берегу и отменено строительство третьего. Будет разорван контракт на строительство трех кораблей», - такие данные привел парламентарий.

Серьезное основание против принятия проекта – это то, как скоропалительно он был внесен, указал Анатолий Широков. Об этом заявляли и другие регионы, рассказал он. «Нам нужно этот закон вернуть в нормальное процедурное русло, в котором он должен быть. Нам надо получить реальную картину, реальные отзывы субъектов и, исходя из этого, использовать те механизмы, которые сегодня есть, двигаться дальше к инвестиционной привлекательности этой отрасли», - заявил сенатор.

В итоге комитет Совета Федерации все-таки поддержал законопроект (но с замечаниями). При этом было отмечено, что такие изменения законодательства нельзя принимать второпях.

Фрагмент стенограммы заседания смотрите на сайте «Открытая отрасль», также выступления будут опубликованы в газете «Fishnews Дайджест».

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