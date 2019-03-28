28 марта 2019 года

Возить рыбные отходы по столице Камчатки будут бережней

В Петропавловске-Камчатском после вываливания рыбных голов на дорогу собираются принять ряд мер в сфере транспортировки таких отходов. В частности, планируется скорректировать маршруты и использовать герметичные емкости.

Инцидент произошел в центре Петропавловска-Камчатского 23 марта. На дорогу рядом со зданием краевого правительства вывалились около 8 тонн рыбьих голов и внутренностей. Причиной оказалась халатность водителя грузовика, не закрепившего задний борт.

После этого случая губернатор Владимир Илюхин дал поручение профильным ведомствам навести порядок в организации перевозки грузов по городу. Врио министра рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский провел совещание с руководителями перерабатывающих предприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«По итогам заседания предприятиям-переработчикам водных биоресурсов, чьи мощности расположены в границах Петропавловска-Камчатского, мы рекомендовали проработать вопрос создания внутреннего перечня мероприятий, который сможет свести к минимуму риски, связанные с транспортировкой рыбы-сырца и рыбных отходов по территории города», – рассказал Андрей Здетоветский.

Глава ведомства подчеркнул, что в такой перечень должны быть включены предложения по организации альтернативных маршрутов, исключающих перевозку отходов вблизи социальных и культурных объектов. Кроме того, транспортные средства, используемые при перевозке рыбных отходов, должны быть оборудованы герметичными емкостями, исключающими возможность загрязнения окружающей среды. Также планируется усилить контроль должностных лиц, ответственных за организацию перевозки таких отходов.

Fishnews