Новости
Президент Владимир ПУТИН на совещании с членами правительства 27 февраля. Фото пресс-службы главы государства

Президент поставил задачи по развитию Арктики

Глава государства Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Арктической зоны России до 2035 г. Правительство должно представить проект до 1 декабря.

Глава государства поставил задачи по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

К декабрю кабмин должен представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 г. с учетом завершения действия Основ государственной политики страны в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу и Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г. Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, Владимир Путин поручил до 1 июля внести в Государственную Думу проект федерального закона, который предусматривает специальные меры господдержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Особое внимание необходимо обратить на стимулирование геологоразведочных работ и строительство объектов инфраструктуры за счет частных инвестиций. Ответственный – тоже глава правительства.

Напомним, к сухопутным территориям Арктической зоны России отнесены два региона в составе ДФО: Республика Саха (Якутия) - частично и Чукотский автономный округ – полностью. А также Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, городской округ «Воркута» (Республика Коми). Кроме того, в Арктическую зону вошли городской округ город Норильск, ряд территорий Карелии, Архангельской области, включая Архангельск, земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане. Полномочиями по развитию Арктической зоны в конце февраля наделили Минвостокразвития.

Fishnews
НазадМетки: мурманскправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

Президент компании Bering Yachts

Алексей МИХАЙЛОВ

Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Все интервью

Личное мнение

Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Китам угрожают не только охотники

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Океанический промысел России убьют мифы

Все материалы

Крупным планом

Рыбный рынок в Южной Корее

Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.