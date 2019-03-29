29 марта 2019 года

Президент поставил задачи по развитию Арктики

Глава государства Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Арктической зоны России до 2035 г. Правительство должно представить проект до 1 декабря.

Глава государства поставил задачи по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

К декабрю кабмин должен представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 г. с учетом завершения действия Основ государственной политики страны в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу и Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г. Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, Владимир Путин поручил до 1 июля внести в Государственную Думу проект федерального закона, который предусматривает специальные меры господдержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Особое внимание необходимо обратить на стимулирование геологоразведочных работ и строительство объектов инфраструктуры за счет частных инвестиций. Ответственный – тоже глава правительства.

Напомним, к сухопутным территориям Арктической зоны России отнесены два региона в составе ДФО: Республика Саха (Якутия) - частично и Чукотский автономный округ – полностью. А также Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, городской округ «Воркута» (Республика Коми). Кроме того, в Арктическую зону вошли городской округ город Норильск, ряд территорий Карелии, Архангельской области, включая Архангельск, земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане. Полномочиями по развитию Арктической зоны в конце февраля наделили Минвостокразвития.

Fishnews