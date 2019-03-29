29 марта 2019 года

Рыбакам Севера предлагают новые правила

Проект новых правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна выложило в свободный доступ Баренцево-Беломорское теруправление ФАР.

Документ доступен на сайте теруправления, сообщает корреспондент Fishnews.

Действующий вариант правил был утвержден приказом Минсельхоза от 30 октября 2014 г. и опубликован в 2015 г.

Северный рыбохозяйственный бассейн включает Баренцево и Белое моря, а также Онежское озеро с бассейнами впадающих в них рек. Кроме того, к Северному бассейну относятся водные объекты в Республике Карелия (за исключением Ладожского озера с бассейнами впадающих в него рек), Республике Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Мурманской, Вологодской (кроме Череповецкого района) и Кировской областях.

Напомним, планируется переиздать правила рыболовства также для Дальневосточного и Азово-Черноморского бассейнов.

Fishnews