02 апреля 2019 года

Роспотребнадзор будет консультировать круглосуточно

В Роспотребнадзоре начал работать Единый консультационный центр: звонки потребителей будут приниматься без выходных, в круглосуточном режиме. Горячая линия создана для оказания помощи не только гражданам, но и юридическим лицам.

Единый центр создан для консультирования по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Центр функционирует на русском и английском языках, по телефону 8 800 555 49 43, звонок бесплатный, рассказали Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора.

Операторы Единого консультационного центра будут осуществлять непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а по отдельным вопросам перенаправлять в другие территориальные органы Роспотребнадзора. Центр сможет принимать одновременно до 100 звонков. Время ожидания ответа составит не более 1 минуты, обещают в ведомстве.

По итогам работы в тестовом режиме за январь-март 2019 г. Единый консультационный центр принял и обработал 14 433 обращения граждан и юридических лиц.

Fishnews