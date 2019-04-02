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Сазаны, изъятые у браконьеров в Приморье

С оценкой ущерба для ВБР наведут порядок

В закон о рыболовстве внесут поправки, уточняющие полномочия правительства и Минсельхоза по определению размера вреда, нанесенного водным биоресурсам.

Комитет ГД по природным ресурсам на заседании 1 апреля рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам». Поправки были внесены правительством еще в декабре прошлого года.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что законопроект направлен на устранение правового пробела. Сейчас по закону вред, причиненный водным биоресурсам, возмещается добровольно или по решению суда в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда. Если таких такс и методик нет, то ориентиром служат затраты на восстановление водных биоресурсов.

«Однако порядок утверждения указанных такс и методик законом о рыболовстве не урегулирован», - уточнил глава рыбного ведомства. Поэтому подготовлены поправки с новой редакцией текста статьи 53, где будут определены полномочия правительства и федерального органа исполнительной власти по утверждению такс и методик для исчисления размера вреда.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из новой редакции статьи 53 исчезнет часть 2, где прописаны полномочия правительства по определению того, какой размер ущерба считать крупным. «Данное положение не относится к предмету регулирования статьи по возмещению вреда и затрагивает исключительно вопросы принудительного прекращения права на добычу водных биоресурсов», - проинформировал Илья Шестаков.

Поскольку такие случаи регулирует статья 13 закона о рыболовстве, полномочия правительства по установлению размера ущерба для ВБР будут перенесены именно в нее. Представитель Росрыболовства подчеркнул, что законопроект имеет в большей степени юридико-технический характер и проясняет момент с возмещением вреда водным биоресурсам.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 4 апреля.

Fishnews

  • Сазаны, изъятые у браконьеров в Приморье
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на заседании профильного комитета Госдумы
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